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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de julio

Las casas de cambio ajustan diariamente sus cotizaciones del dólar, las cuales pueden diferir de la tasa representativa del mercado (TRM).

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Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 6:43 a. m.
El dólar mantiene su dinámica en las casas de cambio, donde los precios de compra y venta responden a la oferta y la demanda del mercado.
El dólar mantiene su dinámica en las casas de cambio, donde los precios de compra y venta responden a la oferta y la demanda del mercado. Foto: Adobe Stock

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos ven para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar su portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.

La hora del almuerzo no hace parte de la jornada laboral, es decir, no se contabiliza para efecto de pago, por lo que no es un tipo de ‘descanso remunerado’.
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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, representando cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluyendo la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.

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El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de las operaciones en las casas de cambio del país. Foto: Getty Images

Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 15 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,321.76 y de venta de $3,442.35.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3463,452106
Cali3,2003,530330
Cartagena3,2503,550300
Cúcuta3,3403,41070
Medellín3,3093,444135
Pereira3,3003,450150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de la última semana para compra, venta y TRM.

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La cotización del dólar en las casas de cambio continúa siendo una referencia para viajeros, importadores y quienes realizan operaciones en efectivo. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 15 de julio de 20263321.763442.353252.11
Martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87
Lunes 13 de julio de 20263342.353464.123248.87
Domingo 12 de julio de 20263341.763464.123248.87
Sábado 11 de julio de 20263343.533464.123248.87
Viernes 10 de julio de 20263352.253482.753305.38
Jueves 9 de julio de 20263392.633508.583339.65
Miércoles 8 de julio de 20263398.953515.793335.5
Martes 7 de julio de 20263390.533512.113350.68
Lunes 6 de julio de 20263386.253498.133334.93

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3703,45080
Cambios Kapital3,3803,43050
Latin Cambios3,3803,45070
Punto Dollar3,3003,480180
Smart Exchange3,3003,450150

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en una entidad oficial.

Se estima que cada año empresas y personas pagan un billón de dólares en sobornos, según el Banco Mundial.
Las variaciones del dólar se reflejan en los precios de compra y venta ofrecidos por las casas de cambio en Colombia. Foto: Getty Images

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.