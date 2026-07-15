Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de julio

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos ven para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar su portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.
Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, representando cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluyendo la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.
Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 15 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,321.76 y de venta de $3,442.35.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,346
|3,452
|106
|Cali
|3,200
|3,530
|330
|Cartagena
|3,250
|3,550
|300
|Cúcuta
|3,340
|3,410
|70
|Medellín
|3,309
|3,444
|135
|Pereira
|3,300
|3,450
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de la última semana para compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 15 de julio de 2026
|3321.76
|3442.35
|3252.11
|Martes 14 de julio de 2026
|3321.76
|3442.35
|3248.87
|Lunes 13 de julio de 2026
|3342.35
|3464.12
|3248.87
|Domingo 12 de julio de 2026
|3341.76
|3464.12
|3248.87
|Sábado 11 de julio de 2026
|3343.53
|3464.12
|3248.87
|Viernes 10 de julio de 2026
|3352.25
|3482.75
|3305.38
|Jueves 9 de julio de 2026
|3392.63
|3508.58
|3339.65
|Miércoles 8 de julio de 2026
|3398.95
|3515.79
|3335.5
|Martes 7 de julio de 2026
|3390.53
|3512.11
|3350.68
|Lunes 6 de julio de 2026
|3386.25
|3498.13
|3334.93
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,370
|3,450
|80
|Cambios Kapital
|3,380
|3,430
|50
|Latin Cambios
|3,380
|3,450
|70
|Punto Dollar
|3,300
|3,480
|180
|Smart Exchange
|3,300
|3,450
|150
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.