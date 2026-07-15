Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de julio

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos ven para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar su portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.

Por ley, jornada laboral baja a 42 horas a partir de este 15 de julio, pero ya hay empresas en las que solo se trabaja 4 días

Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, representando cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluyendo la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.

El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de las operaciones en las casas de cambio del país. Foto: Getty Images

Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 15 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,321.76 y de venta de $3,442.35.

Gremios de seguridad denuncian presuntas irregularidades con licitación de Aerocivil: piden intervención de Contraloría y Procuraduría

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,346 3,452 106 Cali 3,200 3,530 330 Cartagena 3,250 3,550 300 Cúcuta 3,340 3,410 70 Medellín 3,309 3,444 135 Pereira 3,300 3,450 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de la última semana para compra, venta y TRM.

La cotización del dólar en las casas de cambio continúa siendo una referencia para viajeros, importadores y quienes realizan operaciones en efectivo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 15 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3252.11 Martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87 Lunes 13 de julio de 2026 3342.35 3464.12 3248.87 Domingo 12 de julio de 2026 3341.76 3464.12 3248.87 Sábado 11 de julio de 2026 3343.53 3464.12 3248.87 Viernes 10 de julio de 2026 3352.25 3482.75 3305.38 Jueves 9 de julio de 2026 3392.63 3508.58 3339.65 Miércoles 8 de julio de 2026 3398.95 3515.79 3335.5 Martes 7 de julio de 2026 3390.53 3512.11 3350.68 Lunes 6 de julio de 2026 3386.25 3498.13 3334.93

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,370 3,450 80 Cambios Kapital 3,380 3,430 50 Latin Cambios 3,380 3,450 70 Punto Dollar 3,300 3,480 180 Smart Exchange 3,300 3,450 150

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en una entidad oficial.

Las variaciones del dólar se reflejan en los precios de compra y venta ofrecidos por las casas de cambio en Colombia. Foto: Getty Images

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.