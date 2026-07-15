Triste mensaje de despedida de la mamá de Culotauro tras su salida del país; el humorista respondió: “Por ti volveré”

El humorista Camilo Díaz, conocido por el público como Culotauro, confirmó que abandonará Colombia después de denunciar que fue víctima de amenazas de muerte, caso que actualmente es investigado por las autoridades. La noticia provocó múltiples muestras de respaldo desde el mundo del entretenimiento, entre ellas la de la actriz y cantante Diana Ángel.

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Mediante una publicación en sus redes sociales, el comediante explicó que tomó la decisión de salir del país como una medida para proteger su integridad. El anuncio también marca una pausa en sus proyectos profesionales en Colombia y supone alejarse de su familia, sus amigos y del entorno que ha acompañado su carrera.

En un sentido mensaje compartido en Instagram, Díaz expresó la frustración que siente por la situación que atraviesa y lamentó la falta de apoyo que, según él, encontró en algunos colegas del gremio. “Ya perdí mi país, mi familia y amigos; fracasé como colombiano. Aquí perdí (…) No sé por qué tengo rabia con todo, yo no soy esto; pero, ¿dónde están?, cuando los necesité, los colegas cómicos, ¿por qué el silencio?”, escribió.

La despedida estuvo acompañada por varias fotografías junto a personas cercanas a él. En el mismo mensaje aseguró que iniciará esta nueva etapa únicamente acompañado por sus tres perros y dejó una reflexión sobre el difícil momento que enfrenta.

“Me voy del país, pero antes hay que sacar la basura; y la del corazón también. El silencio no es opción, llegamos al mundo solos, nos vamos con tres perros”, manifestó el comediante en su publicación, que rápidamente despertó reacciones y mensajes de solidaridad por parte de seguidores y figuras del entretenimiento.

No obstante, los usuarios se percataron de unas palabras que publicó la mamá de Culotauro en el mensaje de Instagram, en el que le dio una triste despedida. La mujer conmovió al referirse a lo agradecida que estaba con Dios por sus hijos, y destacó la huella que dejaba el famoso.

“Te amo, vida mía. Cada segundo de mi vida le doy gracias a mi Dios porque me ha premiado con mis hijos. Sobre todo contigo, porque eres un fuerte guerrero de la vida. Y Dios usa tus chistes para bendecir al mundo con sonrisas que sanan el alma. Te amo”, escribió.

Ante esto, el exparticipante de La casa de los famosos reaccionó y le respondió que la amaba, que volvería por ella y le pidió que orara por él en este camino que emprendía fuera del país.

“Te amo, madre. Por ti volveré. Ora por mí”, dijo.