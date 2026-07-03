Marbelle y Culotauro se vieron involucrados en una comentada polémica, debido a la reacción que tuvo la cantante tras una situación que ocurrió durante la obra de comedia La Megacárcel, realizada en Bogotá.

Marbelle se fue contra Diana Ángel por supuesto detalle y soltó ácida pulla tras victoria de Abelardo De La Espriella

Según se registró, todo terminó en medio de un violento altercado entre varios asistentes, situación que obligó a interrumpir el evento y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con las grabaciones difundidas por asistentes en redes sociales, el incidente se habría desencadenado a raíz de varios comentarios de carácter político realizados durante el espectáculo. Lo que empezó como una discusión entre algunos espectadores terminó convirtiéndose en una pelea con empujones, puñetazos y lanzamiento de objetos, alterando el desarrollo de la función y causando inquietud entre el público.

Ante esto, Marbelle no se quedó callada y atacó al comediante, quien rápidamente reaccionó y le respondió, asegurando que nadie iba a sus shows y por lo mismo era muy cómico lo que pasaba con ella.

Ahora, las miradas de los curiosos se posaron en Diana Ángel, quien no dudó en pronunciarse al respecto, tirándole a la artista por lo dicho sobre la relación que sostuvo con Culotauro en La casa de los Famosos.

La actriz apuntó que rechazaba cualquier tipo de agresión en contra de su excompañero, por lo que lo único que exaltaba era la intervención de Marbelle, quien los hizo visibles una vez más.

“Nunca nadie debe ser agredido de esa forma! Rechazo absolutamente que hayas sido víctima de semejante expresión de intolerancia tan violenta!.. y sí, gracias a la Señora del Collar de Perlas que nos dio un buen rating”, escribió en un comentario.

Ante esto, Ángel aseguró que no se arrepentía de la historia que tuvo con Culotauro, por lo que recordaba este noviazgo de una manera particular.

“Nunca me arrepiento de nada y menos de haber pasado unos buenos días disfrutando de tus chistes, tu risa y tus besos!.. Un noviazgo que pasó a la historia y por lo visto dejó traumatizada a más de una! Se te quiere mucho mi Cami!..”, escribió.

Siempre!❤️ En estos tiempos siempre debemos estar del mismo lado los que creemos en la vida. Me alegra mucho saber que un comentario tan fuera de lugar, nos volviera a juntar en ‘la buena’ como dices Tú amigo mío!“, escribió en un comentario, respondiéndole al comediante.