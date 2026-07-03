Piter Albeiro estalló por cuestionamiento de Iván Cepeda a Abelardo De La Espriella por ciudadanía estadounidense: “Demasiado bruto”

Iván Cepeda volvió a referirse al presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante un pronunciamiento realizado el 30 de junio, en el que insistió en que su ciudadanía estadounidense sería incompatible con el ejercicio de la máxima autoridad del Estado colombiano.

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En su intervención, el dirigente también cuestionó la cercanía de De La Espriella con Estados Unidos e incluso planteó interrogantes sobre una eventual relación con la DEA. De igual forma, solicitó que se suspendan las actuaciones judiciales contra Gustavo Petro y rechazó cualquier posibilidad de que el exmandatario sea extraditado.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla, prestó juramento de naturalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, aseguró.

Ante este debate, Piter Albeiro decidió pronunciarse y comentar al respecto, señalando que no entendía cómo había personas que intentaban acudir a la ley para evitar que Abelardo De La Espriella fuera presidente por otra nacionalidad que tenía.

El humorista aseguró que consideraba muy sesgada la idea de intentar frenar aquello basándose en la constitución, pues no había nada que derrumbara este triunfo.

“Se necesita ser demasiado bruto, ignorante y hasta sesgado de forma irracional para tratar de buscar cómo la constitución puede hacer que un colombiano de nacimiento no pueda ser presidente así tenga 20 nacionalidades más”, escribió en X.

De igual manera, describió las facultades y características que se requerían para el cargo de mandatario del país, alegando que había que dejar este tipo de actitudes innecesarias.

“Cualquier persona, ser humano, que tenga más de 30 años y haya nacido en Colombia puede ser ELEGIDO presidente y vale huevo si es negro, blanco, indio, travesti o si vivió en otro país y le dieron pasaporte. Dejen la maricada”, agregó.