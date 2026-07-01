“Me declaro ya en desobediencia civil”: Hassam soltó particular mensaje de cara a fecha esperada por millones de personas

La Selección Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 tras finalizar en el primer lugar del grupo K con siete puntos. Gracias a ese resultado, enfrentará a Ghana, uno de los mejores terceros de la fase de grupos, en un duelo de eliminación directa.

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El compromiso se disputará el viernes 3 de julio en el estadio Kansas City, desde las 8:30 p. m. (hora colombiana). La expectativa es alta, ya que el equipo que resulte derrotado quedará fuera de la Copa del Mundo.

En caso de superar a Ghana, el conjunto colombiano avanzará a los octavos de final, donde se mediría con el vencedor del enfrentamiento entre Suiza y Argelia. A partir de esa instancia, el camino hacia una eventual final se perfila cada vez más exigente para la selección nacional.

En medio de la espera por este encuentro de la selección frente al equipo africano, muchos colombianos se preparan para disfrutar de un nuevo paso importante en el Mundial. Los fanáticos buscan planes y espacios para ver el partido, deseándole lo mejor a la Tricolor.

Sin embargo, uno de los que llamó la atención en esta coyuntura deportiva fue Hassam, quien utilizó su cuenta de X para lanzar un particular mensaje relacionado con el próximo encuentro, bajo un tinte político.

Tras lo ocurrido con el pronunciamiento de Iván Cepeda, donde hizo un llamado a la “desobediencia civil pacífica”, el humorista no dudó en hacer uso de este término para meterle humor a un post.

Según quedó plasmado, Hassam indicó que se declararía en desobediencia civil si no lo invitaban a un parche para ver el partido entre Colombia y Ghana el próximo viernes.

“¡Me declaro ya en desobediencia civil si no me invitan a algún parche pa’ ver el partido del viernes!”, escribió en el trino, donde recibió varias reacciones de usuarios.

Cabe recordar que varios famosos han reaccionado al respecto, refiriéndose a este llamado que hizo el excandidato del Pacto Histórico.