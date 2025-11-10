Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, ha acaparado la atención mediática en los últimos años debido a los retos personales y de salud que ha tenido que afrontar. El reconocido comediante colombiano, célebre por su estilo único de humor y su destacada carrera en la televisión nacional, atravesó una compleja lucha contra el cáncer, proceso que marcó un antes y un después en su vida.

Sin embargo, recientemente, el creador de personajes, como Rogelio Pataquiva, fue foco de reacciones en redes sociales tras una inesperada situación que se dio en X. El famoso se vio involucrado en un cruce con una usuaria, quedando como foco de comentarios y opiniones.

De acuerdo con lo que se observó, Hassam tuvo una discusión con una mujer de dicha plataforma, lanzándose insultos, ofensas y malas palabras con respecto a su físico. Los dos se respondieron mensajes de todo tipo, hablando de sus trabajos y su imagen.

Según se detalló, todo se habría dado por una respuesta del humorista en contra de la usuaria, llamándola “vaga”. Esto llevó a que la persona se defendiera y se metiera con la enfermedad del famoso, insinuando que lo hacía para dar lástima.

“Esa no es la manera de pedir plata regalada. Trabaje, vaga”, escribió Hassam.

“Jajaja bueno, señor Cabal. Yo sí trabajo y gano mi dinero con esfuerzo, no subiendo videos de enfermedades para dar lástima. Cuando quiera le enseño cómo es que se trabaja”, respondió la usuaria.

En un instante comenzaron a hablar de las ganancias que cada uno podía alcanzar, indicando oficios específicos con los que pretendían ofenderse.

“Ni le daría con esa cara. A duras penas le alcanzó para ser payaso”, dijo la mujer, a lo que él comentó: “Y gano más que usted sin mostrar el culo”.

Tras un acalorado cruce lleno de sarcasmo y burlas con el físico, otra usuaria decidió tomar la palabra y arremeter en contra del comediante, asegurando que dichos comentarios eran lanzados en contra de las mujeres constantemente, por lo que él se aprovechaba de la “viralidad” que tenía.

“A esto es lo que somos expuestas las mujeres que opinamos en esta red social, a malos tratos, machismo, grosería, vulgaridad; a mi si me parece repugnante, peligroso que figuras públicas como este señor @oficialHASSAM aprovechen su viralidad en redes para tener este tipo de comportamientos”, escribió, agregando capturas de pantalla de la discusión.

A esto es lo que somos expuestas las mujeres que opinamos en esta red social, a malos tratos, machismo, grosería, vulgaridad, a mi si me parece repugnante, peligroso que figuras públicas como este señor @oficialHASSAM aprovechen su viralidad en redes para tener este tipo de… pic.twitter.com/vN1G1YbBb8 — Marcela Ruge (@marcela_ruge) November 7, 2025

“Y si @Vivianadiaz2012 se defendió, yo también me defiendo incluso con insultos, porque qué más hacemos? Conozco muchas muchas mujeres que han sido hostigadas, vulneradas y maltratadas en esta red social, y desafortunadamente no hay una ley que pare el acoso en redes, sí, es acoso!”, concluyó.