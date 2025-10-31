Desde el pasado 1 de septiembre comenzó ¿Qué hay pa’ dañar?, un programa matutino en vivo de RCN que se presentó como una propuesta fresca y diferente en el panorama del entretenimiento colombiano, pues se ofreció como un espacio espontáneo, sin guiones preestablecidos, en el que el humor y la autenticidad son protagonistas.

Este nuevo formato se dio a conocer con la participación de Valentina Taguado, concursante de MasterChef Celebrity, Johanna Velandia y Hassam. Sin embargo, hace unas horas el humorista compartió que no seguiría siendo parte y reveló los motivos de la decisión.

Valentina Taguado y Hassam estrenan nuevo programa matutino en RCN. | Foto: Instagram @quehaypadañar

Razón por la que Hassam se retira de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

El bogotano, también reconocido por sus personajes de Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, sorprendió con la noticia de su retiro del programa, pues, aunque había estado ausente, muchos pensaron que volvería.

“Hoy ya tuve una comunicación directa con la producción en la de ¿Qué hay pa’ dañar? Entonces les voy a contar, primero que todo, para evitar comentarios que incomodan o especulan. He recibido muchos mensajes, también preguntándome sobre el proceso y sobre el proyecto”, empezó diciendo.

Aunque inició el programa con mucho entusiasmo junto a sus compañeras, hace unos días tuvo un percance salud por el que fue hospitalizado: “estuve a punto de un coma diabético. Yo era pre diabético, pero se me disparó la insulina de una forma loca”, contó sobre lo sucedido.

Hassam afirmó que todo se deriva de las anteriores complicaciones de salud que ha presentado, pues no es la primera vez que debe asistir por urgencias y recordó las quimioterapias a las que se sometió cuando fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmática.

“De aquí en adelante lo que sigue para mí es buscar citas, tengo controles, tengo biopsias, tengo una cita con el oncólogo, esperando que las noticias sean positivos y que no haya más programación de ‘quimios’, pero todo esto depende de la disponibilidad de especialistas y mientras puedo ir un día al programa, al otro día tengo que volver hacerme un examen de la apnea del sueño”, reveló, siendo esta la razón por la que no puede continuar.

Hassam hizo un acuerdo con el canal y tuvo que presentar su carta de renuncia, pues requiere tener disponibilidad de tiempo para el momento en el que le programen las citas y exámenes que debe realizarse. No obstante, dejó claro que fue por temas de bienestar y no porque quisiera, agregando que tenía muchas ideas como llevar sus personajes al programa.