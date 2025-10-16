Gerly Hassam Gómez, conocido popularmente como Hassam, ha sido protagonista de diversas noticias en los últimos años, especialmente por los desafíos de salud que ha enfrentado. El comediante colombiano, recordado por su humor y su amplia trayectoria en la televisión, vivió una dura batalla contra el cáncer, experiencia que transformó su vida y lo convirtió en una inspiración para miles de personas.

Sin embargo, recientemente, el creador de personajes, como Rogelio Pataquiva, preocupó a miles de sus fieles seguidores con una noticia que se reveló sobre un problema de salud.

De acuerdo con un comunicado oficial que se dio a conocer, Hassam había sido hospitalizado y atendido por un equipo médico, a raíz de la situación que se había presentado. En dicho texto, se mencionaba, y aclaraba, que el comediante estaba estable.

“My Fish Entertainment S. A. S., la familia y el equipo de trabajo de Hassam, informa: que el estado de salud del artista es estable”, se leyó al inicio de la publicación, donde se dio un parte de tranquilidad.

En medio de la incertidumbre que inundó las plataformas digitales por la ausencia de Hassam en Qué hay pa’ dañar, su equipo y familia se encargaron de agradecer a todos los que habían intentado saber cómo estaba el humorista.

En el comunicado también se mencionó que estaba siendo monitoreado y revisado por los médicos, por lo que es necesario esperar para conocer nuevas noticias. No obstante, allí sí se pidió respeto por el espacio personal y privado del artista, esperando que se le dejara recuperar como correspondía.

“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica. Afortunadamente, su estado de salud es estable, y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva. Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad que ha recibido en las últimas horas. Igualmente, agradecemos el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa su recuperación”, se leyó en la publicación.

En cuanto a su proceso, se señaló que en los siguientes días habría un nuevo comunicado oficial, en el que se espera que se conozca información de su evolución.

“En los próximos días se emitirá un nuevo comunicado con información actualizada sobre su estado y evolución”, concluyó.

Por el momento, habrá que esperar para saber más de este tema, teniendo en cuenta la reserva con la que se maneja. Lo único que se vio en redes sociales fue una postal de Hassam, levantando su dedo pulgar y afirmando que seguía vivo.