La dura enfermedad contra la que ha luchado Hassam

Nuevo parte médico de Hassam

View this post on Instagram

Y aunque Hassam no ha hecho mención a qué lo tiene en hospitalización, la complicación de su estado de salud trajo a recordación entre sus seguidores la dura enfermedad con la que ha luchado durante los últimos años .

¿Qué enfermedad tiene Hassam?

Aunque en su momento había manifestado que “Es muy complicado porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, pero este no se puede”, poco tiempo después reveló que gracias a un trasplante de médula, la enfermedad se había logrado controlar , pero debería seguir en tratamiento para mantenerlo.

“Me dieron los resultados de la biopsia ayer. Ayer me llamó la doctora hematóloga, quiero contarles que salió limpia la médula. No hay mieloma. En la quimio de hoy la doctora me dijo que cuando una persona sufre de artrosis, sufre toda la vida de artrosis. Entonces qué hace la medicina, controla”, expresó el humorista a través de varias historias en Instagram en el 2020.