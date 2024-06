Hospitalizado de urgencia: Hassam preocupó con reciente comunicado relacionado con su salud, ¿qué le pasó?

Evento de Hassam en Cucutá se cancela por hospitalización

Por otro lado, se revela que está en revisión médica debido a ‘un fuerte dolor abdominal’ que no le permite llevar a cabo las funciones para las que fue contratado.

Fanáticos de Hassam le desean una pronta recuperación a través de las redes sociales

“P ronta recuperación, espero que estés bien”, “que no sea nada grave y que con calma se recupere”, “Dios te bendiga, espero que te recuperes pronto”, “Ojalá no sea nada grave, mucha fuerza para ti y para tu familia”, “recupérate pronto, te amamos”, “oramos por tu recuperación” y “Bendiciones, esperamos que todo te salga de la mejor manera, necesitamos de Hassam y su comedia para mucho rato, te envío un abrazo”, son algunos de los comentarios que resaltan en el post del artista.

