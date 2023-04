Una vez más el humorista genera polémica por sus comentarios, pero esta vez no en contra de su exesposa, sino de algunos colegas de trabajo.

“Ya no son nada chistosos”: el duro comentario de Hassam contra comediantes de ‘Sábados Felices’

Gerly Hassam Gómez, más conocido artísticamente como Hassam, es uno de los humoristas más populares en Colombia. Personajes como ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Proculo Rico’ y ‘Güevardo’ han sido el motivo de miles de sonrisas entre sus fanáticos. Asimismo, su característico humor también lo ha llevado a la gran pantalla con películas como Agente Ñero Ñero 7 y Güelcom tu Colombia.

El comediante ha atravesado por situaciones difíciles en los últimos años, entre ellas luchar contra un cáncer, y poco después, junto a su expareja Tatiana Orozco vivieron una polémica separación, después de haber estado casi por dos décadas juntos en matrimonio. La noticia acaparó la atención de los curiosos y desató todo tipo de reacciones en los usuarios de los escenarios digitales.

A partir de ese momento, la expareja protagonizó toda clase de noticias en las plataformas debido a que se formó una inesperada controversia como consecuencia de varios cruces de mensajes, que dejaron en evidencia la mala relación que llevan en la actualidad.

Hassam y Tatiana Orozco protagonizaron una polémica separación. - Foto: Instagram @oficialhassam

Pues bien, nuevamente el humorista vuelve a estar en el centro de una polémica y todo por unos comentarios dados sobre sus colegas, entre ellos Álvaro Lemmon, ‘el Hombre Caimán’, del reconocido programa Sábados Felices. A su vez, Hassam se refirió a la aparente mala situación económica que muchos de ellos están atravesando, sobre todo los que ya tienen una avanzada edad.

El comediante estuvo en el podcast de YouTube, Por la ventana, donde manifestó que sus colegas “no han sabido aprovechar su talento, ni invertir en sus carreras”, según insinuó Nueva Mujer, sin pensar en que tendrían un retiro.

“Antes de cualquier cosa, mis respetos para el man como institución de humor... Entendí que ese ego de creerse una estrella al único que afecta es a uno mismo. Muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando llegaran a viejos. Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, señaló Hassam, quien se fue en contra de comediantes de Sábados Felices.

Murió exintegrante de ‘Sábados felices’ que fue compañero de Don Jediondo

El reconocido humorista de Sábados felices y otros programas de Caracol TV, Don Jediondo, compartió mediante su cuenta de Twitter una triste noticia que enluta al mundo del humor colombiano.

Esto porque el también humorista Cruz María Betancur (recordado por ser una persona de talla baja, lo que hacía que resaltara por su baja estatura) falleció el martes 11 de abril.

“Con profunda tristeza lamento informar que hoy falleció en Bogotá Cruz María Betancur, quien actuó con gran éxito en episodios de @SabadosFelices, gracias por las risas. Su sobrina Paola nos informará de las exequias”, expresó.

Don Jediondo despidió a Cruz María Betancour - Foto: twitter @donjediondo

“Dios les dé fortaleza a sus familiares. Paz en su tumba”, afirmó el humorista en su cuenta de Twitter, lamentando la muerte de su compañero de grabaciones, pues en repetidas ocasiones grabaron juntos.

Ambos compartieron varios episodios juntos, como uno en el que actuaron como toreros; también como el chef y el respectivo ayudante de cocina, y en época navideña interpretaron a los reyes magos.

Algunos de los internautas que vieron la publicación, comentaron: “Descanse en paz, me reí mucho con su actuación. Saludos a la familia y a ti Pedrito porque se notaba el cariño que le tuviste. Un abrazo!!”. “Paz en la tumba de Meloyito...”; “Don Pedro qué lamentable! Nos robó muchas risas al lado suyo!”; “un grande del humor. QEPD”, “qué noticia tan triste, mucha fortaleza a su familia y un abrazo para Pedro Gonzales que siempre lo apoyo”, entre otros.

Por su parte, Nelson Polanía, mejor conocido humorísticamente como Polilla, también lamentó lo sucedido y expresó en un mensaje su sentido pésame: “Dios lo tenga en su Gloria y paz en su tumba”. Así como Carlos el ‘Mono’ Sánchez, también demostró su sorpresa y lamentó lo ocurrido: “Uy, Pedro, que noticia tan fuerte … Dios lo reciba”.