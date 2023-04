“Estuve durante el cáncer con mi ex y cuando lo superó se consiguió otras”: Tatiana Orozco sobre su relación con el humorista Hassam

Las plataformas de redes sociales se han convertido en una extensión de los comportamientos y actitudes más cotidianas de la humanidad. Allí se comparten alegrías, tristezas, logros y por supuesto esas experiencias relacionadas con las parejas. Las historias que se conocen llegan a ser en ocasiones tan esperanzadoras como increíbles.

Por ejemplo, uno de esos hechos se ha conocido por lo que han publicado en sus perfiles de Instagram y Twitter Hassam Gómez y su expareja Tatiana Orozco, quienes desde que confirmaron su separación se han referido al otro de maneras más bien agresivas. Y más recientemente fue Orozco quien se refirió a sus sentimientos.

Hassam compartió una profunda reflexión sobre cómo el humor lo ayudó a afrontar los momentos difíciles que ha vivido en los últimos años. - Foto: Instagram @oficialhassam

El comentario surgió por una publicación de Daily Mail Online en la que se comparte la historía de una mujer. “La batalla contra el cáncer de mi novio estaba arruinando mi salud mental, así que lo dejé, ahora estoy corriendo un maratón en su honor”, se lee en el tweet acompañado de fotografías de la pareja en el hospital y de la mujer vestida de corredora.

Luego, como retweet a esa historia, otro usuario comentó, “como persona bilingüe procedo a traducirles: “soy una puta persona de mierda que cuando vi que a mi pareja le dio cáncer, en vez de luchar a su lado, le terminé; y ahora alimento mi ego narcisista con su enfermedad para que me pongan atención a mí y no a él”.

Ahí fue donde se leyó lo que piensa Tatiana Orozco de Gómez Parra.

“Bueno, no la estoy defendiendo, pero yo estuve durante todo el proceso de cáncer con mi ex y cuando lo superó se consiguió otras. Es más, siempre estuvo con la misma, pero la que le tocó la peor parte fue a mí. Debí haberme ido a correr una maratón”, escribió la mujer que ahora vive en Estados Unidos.

Gerly Hassam Gómez, conocido en los medios nacionales como Hassam, dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores de redes sociales a principios de 2022 con el anuncio oficial de su ruptura amorosa con la que fue su compañera sentimental por casi 18 años. - Foto: Instagram @tata.oro

“Solo sigo adelante”: Hassam respondió a críticas por relación con su exesposa

Gerly Hassam Gómez, conocido en los medios nacionales como Hassam, y su expareja Tatiana Orozco vivieron una polémica separación tras conocerse el anuncio oficial a principios de 2022, después de haber estado casi por dos décadas juntos en matrimonio. La noticia acaparó la atención de los curiosos y desató todo tipo de reacciones en los usuarios de los escenarios digitales.

Ahora, nuevamente el tema de su divorcio está dando de qué hablar y esta vez sucedió después de que el humorista recibiera ciertos comentarios y críticas de parte de una usuaria en Instagram, quien no escatimó en enviarle un mensaje en relación con el Día Internacional de la Mujer, que se celebró este 8 de marzo.

“Usted sí que sabe del maratón de mujeres con todo lo que le ha hecho a su exesposa, ojalá aprenda a respetar primero usted”, comentario que, sin dudarlo, Hassam no pasó por alto y le respondió con aparente sarcasmo: “Media maratón, amigui; ¿y si le parezco tan malo pa’ qué me sigue? No sé quién las inventó”, acompañado de algunos emoticones llorando de risa y en la historia lo reposteó con el siguiente comentario: “La señora estaba como ofendida”.

Hassam volvió a hablar sobre su expareja. - Foto: Instagram @oficialhassam

Asimismo, el comediante dejó un mensaje en sus historias tras el cruce de comentarios con la seguidora. Aunque no dio mayores detalles al respecto, dijo estar ‘acostumbrado’ a recibir críticas y mensajes similares en su cuenta oficial, sin que la gente conozca a profundidad sobre la situación.

“Esto es lo que uno vive a diario, juicios de gente que no conoce a fondo la vida personal de quienes vivimos de un trabajo público. Ha pasado más de un año de mi divorcio y la gente sigue opinando como si tuvieran vidas perfectas. Yo solo sigo adelante, con mis hijas, sin rencores y buscando oportunidades para seguir tomándole del pelo a la vida, ¡sonrían!, y antes de criticar esfuércense porque sus vidas sean mejores a cada día. Los quiero”.