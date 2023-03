“Solo sigo adelante”: Hassam respondió a críticas por relación con su exesposa

Gerly Hassam Gómez, conocido en los medios nacionales como Hassam, y su expareja Tatiana Orozco vivieron una polémica separación tras conocerse el anuncio oficial a principios de 2022, después de haber estado casi por dos décadas juntos en matrimonio. La noticia acaparó la atención de los curiosos y desató todo tipo de reacciones en los usuarios de los escenarios digitales.

A partir de ese momento, la expareja protagonizó toda clase de noticias en las plataformas debido a que se formó una inesperada controversia como consecuencia de varios cruces de mensajes, que dejaron en evidencia la mala relación que llevan en la actualidad.

Gerly Hassam y su exesposa Tatiana Orozco ha tenido cruces de publicaciones luego de su separación. - Foto: Captura de pantalla Instagram oficial @oficialhassam y Twitter oficial de Ttiana orozco @tata.oro 29 mil Tweets Ver Tweets nuevos @tata.oro

Ahora, nuevamente el tema de su divorcio está dando de qué hablar y esta vez, sucedió después de que el humorista recibiera ciertos comentarios y críticas de parte de una usuaria en Instagram, quien no escatimó en enviarle un mensaje en relación con el Día Internacional de La Mujer, que se celebró este 8 de marzo.

“Usted sí que sabe del maratón de mujeres con todo lo que le ha hecho a su exesposa, ojalá aprenda a respetar primero usted”, comentario que, sin dudarlo, Hassam no pasó por alto y le respondió con aparente sarcasmo: “Media Maratón, amigui; ¿y si le parezco tan malo pa qué me sigue? No sé quién las inventó”, acompañado de algunos emoticones llorando de risa y en la historia lo reposteó con el siguiente comentario: “La señora estaba como ofendida”.

Historia de Instagram de Hassam. - Foto: Foto tomada de Instagram @oficialhassam

Asimismo, el comediante dejó un mensaje en sus historias tras el cruce de comentarios con la seguidora. Aunque no dio mayores detalles al respecto, dijo estar ‘acostumbrado’ a recibir críticas y mensajes similares en su cuenta oficial, sin que la gente conozca a profundidad sobre la situación.

“Esto es lo que uno vive a diario, juicios de gente que no conoce a fondo la vida personal de quienes vivimos de un trabajo público. Ha pasado más de un año de mi divorcio y la gente sigue opinando como si tuvieran vidas perfectas. Yo solo sigo adelante, con mis hijas, sin rencores y buscando oportunidades para seguir tomándole del pelo a la vida, ¡sonrían!, y antes de criticar esfuércense porque sus vidas sean mejores a cada día. Los quiero”.

Historias de Instagram de Hassam. - Foto: Foto tomada de Instagram @oficialhassam

En las últimas semanas, tras darse el lanzamiento de ‘Music Sessions #53′ de la cantante colombiana Shakira con el reconocido productor argentino Bizarrap, donde tocó el tema que la ha hecho viral en redes sociales durante los últimos meses: el desamor, del cual fue protagonista luego de terminar su relación con el futbolista Gerald Piqué, al parecer, por una infidelidad del español.

Ante las indirectas de la barranquillera, como por ejemplo “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, para ese momento se conoció en redes sociales divertidos memes haciendo la relación con estas reconocidas marcas.

Una de las personas que reaccionó ante las contundentes frases de Shakira fue Hassam, a quien, al parecer, no le gustó una de las líneas de la canción con la que la barranquillera “le tiró” a su expareja, ya que él resultó implicado indirectamente.

A Hassam le caýo una de las indirectas de Shakira en su última canción. Foto: Instagram Hassam y Captura de video/YouTube @Bizarrap - Foto: Captura de video/YouTube @Bizarrap

El comediante compartió un par de fotos en sus redes sociales personales en las que se ve que usa un reloj “Casio”, justo la marca que ha estado en medio de los memes y las críticas gracias a la popular canción. “Con razón, juep*t*”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

En una de las fotos, Hassam está posando junto a una “Shakira de cartón”, mientras luce su reloj, el cual es un Casio digital, que se utilizaba bastante en la época en la que aún no estaban popularizados los teléfonos celulares, por lo que se usaba como calculadora y hasta como cronometro.