Exesposa de Hassam respondió y volvió a tirarle con toda al comediante por un mensaje: “Sigan comiendo cuento”

Hassam y Tatiana Orozco se convirtieron en protagonistas de una serie de noticias en redes sociales, debido a su separación y a las disputas que ambos sostienen por temas personales. Las miradas de sus fieles seguidores, y conocidos, se posaron en las versiones que dieron y los detalles que contaron de su ruptura amorosa.

Aunque ambos se separaron en marzo de este año, las redes sociales han sido punto de encuentro para el intercambio de versiones sobre lo que llevó a que su relación tocara fondo y todo terminara; tanto el uno como el otro han publicado historias y mensajes señalándose de irrespeto e infidelidad, desatando comentarios en más de un usuario de los escenarios digitales.

Recientemente, Tatiana Orozco llamó la atención en su cuenta personal de Twitter por un post que realizó en el que se desahogaba y mencionaba que no se encontraba bien actualmente. Estas palabras habrían llegado a ojos del comediante, quien lanzó un trino por el Día de las Velitas y despertó comentarios en la empresaria.

“Voy a encender una velita por ti, para que tu corazón suelte ese odio que solo te lastima más”, escribió el humorista sin mencionar a nadie.

Voy a encender una velita por tí, para que tu corazón suelte ese odio que solo te lastima más. 🕯️ — Hassam (@oficialHASSAM) December 7, 2022

Este texto fue visto por la madre de las hijas del colombiano, por lo que aprovechó esta red social y arremetió contra él, señalando que no se trataba de odio, sino de “desprecio”. El post tenía algunas risas y jamás mencionó al famoso comediante.

Dizque odio, desprecio que es diferente LOL 😂🤗 — @tata.oro (@goldcurlygirl) December 8, 2022

No obstante, la exesposa de Hassam publicó otro trino en el que se despachó contra varios detalles, enfatizando en la “falsedad” y “la imagen que se creaba para aparentar”.

“Es una dicha que te sigan por lo que eres, por tus experiencias, por lo que trasmites. No por aparentar una falsa imagen y mantenerte como ‘figura pública’ mostrando pura falsedad. Sigan comiendo cuento. Qué delicia poder ser uno”, escribió en esta serie de pullas que serían dirigidas para su exesposo.

Es una dicha que te sigan por lo que eres, por tus experiencias, por lo que trasmites, no por aparentar una falsa imagen y mantenerte como “figura publica” mostrando pura falsedad. Sigan comiendo cuento.

Qué delicia poder ser uno 🤗 — @tata.oro (@goldcurlygirl) December 8, 2022

Exesposa de Hassam alarmó a sus seguidores por un mensaje bastante triste en Twitter

Tatiana Orozco fue quien utilizó su cuenta de Twitter para publicar un mensaje bastante alarmante en el que queda en evidencia que no la está pasando bien; allí se sinceró sobre su estado emocional y también aprovecho para lanzar una indirecta a su expareja.

“A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan”, dice la primera parte de la publicación hecha por Orozco y en la que culpa a Hassam por encontrarse, según ella, distanciada de sus seres queridos.

“Pero una voz dentro me dice: a mí si me importas. No es una voz que provenga de mí”, señaló la mujer que, más tarde, en otro trino, agregó: “No le voy a dar el gusto a ‘Voldemort’, claramente”.

Orozco aseguró que este año no ha sido fácil para ella y que poco a poco ha venido recuperándose luego de sufrir fuertes episodios que pusieron a prueba su tenacidad y que la llevaron a abandonar Colombia para irse a Estados Unidos; fue allí, precisamente, que sufrió un ataque de pánico cuando se perdió en una carretera, lo que desencadenó con esta serie de mensajes.

“No estoy en mi mejor etapa, pues empezar sola y de ceros en otro país es muy muy muyyy jodido, pero vaya que este año he cerrado bocas que me acusaron de insuficiente e incapaz. En fin, un brindis por aquellos que se burlaron de mi capacidad de volar. Bitches.”, fue una de las explicaciones que entregó Orozco en Twitter.