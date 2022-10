Exesposa de Hassam vuelve a arremeter contra él; puso la cara por infidelidades

Gerly Hassam Gómez, conocido como Hassam en los medios nacionales, protagonizó una ola de noticias luego de publicar un inesperado video en el que le respondía, con sarcasmo, a quienes lo criticaban y señalaban de que había perdido mucho con el divorcio que atravesó con su exesposa.

Este contenido tomó un gran impulso en las plataformas digitales, al punto de que llegó a ojos de Tatiana Orozco, mujer con la que sostuvo una relación amorosa por más de 18 años. La colombiana se molestó con este gesto que tuvo el humorista, por lo que se despachó contra él y llegó a calificarlo como “machista” y “pobre mental”.

Ante estas palabras, el comediante publicó un video en redes sociales, donde no perdió la oportunidad para hablar un poco de la unión que tuvo con su ex, apuntando que existieron infidelidades y traiciones, de parte y parte, que deterioraron el vínculo que tenían.

“Hubo infidelidades de parte y parte, lo que pasa es que los mozos no dan la cara”, dijo Gerly, entre risas, mencionando también el tema de maltrato que comentó Orozco.

En medio del alboroto que causaron ambas declaraciones en redes sociales, Tatiana quiso utilizar su cuenta personal de Instagram para tocar el tema y exponer “su versión” de todo lo que ocurrió con el famoso humorista. La empresaria se sinceró con sus seguidores y pidió la atención para relatar todo lo que vivió, pero desde su realidad y no la de la celebridad.

“El siempre ha tenido la oportunidad de hablar, de ser escuchado. Sé que habrá personas de un lado, del otro, pero solo me interesa tener seguidores de calidad, que hagan parte de mi comunidad. Nunca han escuchado mi versión, ni mi historia”, dijo al inicio del Live que realizó.

Orozco, madre las dos hijas de Hassam, puntualizó que su expareja es muy inteligente, tenía dones y talentos para hablar, para dirigirse al público y para enrollar a los espectadores con sus relatos. La mujer indicó que todo con Gerly fue bonito e inesperado, ya que cuando empezó su relación vivieron en la casa de su padre, salieron adelante como cualquier pareja y lucharon por un futuro.

Sin embargo, ella fue consciente de que él avanzó y tomó más impulso en su carrera, por lo que sintió que quedó en el segundo lugar y existió un desbalance en el crecimiento económico entre ambos. No obstante, nunca negó que el exparticipante de MasterChef Celebrity era un buen padre, muy proveedor y protector con sus dos hijas.

De igual forma, las miradas de muchos se ubicaron directamente en la respuesta que ofreció la exesposa de Hassam, relacionada con las infidelidades y desplantes que se hicieron mutuamente en el matrimonio.

“Él dice que no es un hombre maltratador y sí es un maltratador. Sí hubo múltiples infidelidades por parte de él y, al final, también yo, porque duré dos años separada, conocí a alguien y, cuando tratamos de volver, no se pudo”, afirmó Orozco en el video.

En este espacio digital fue clara y señaló que sí sintió que existió un maltrato por parte del humorista, quien la retó, “la humilló” y ofendió cuando toda la relación llegó al final. La emprendedora le pidió a su ex que la desmintiera si lo que estaba diciendo no era verdad.

“Tampoco tengo nada que esconder, no tengo nada que perder. Lo perdí todo, perdí mi casa, mis hijas, mi perro, mi gato, mis sueños y todo lo que había construido. ¿Por qué me ofendió lo que él puso? Porque, aunque él dice que pagó todo en el divorcio, no es cierto porque la parte del acuerdo al que llegamos, a mí también me toca pagar (…) un hombre muy humillante”, explicó la colombiana.

“Él mismo lo dijo, no defendiéndome, sino aceptando que me maltrató, que hubo infidelidad y que yo no me iba a aguantar eso (…) Yo también cometí errores, esto es de dos personas. Pero el nivel de maltrato es… el día que me fui, literal, echando toda mi ropa en bolsas de basura diciéndome: ‘Váyase, mírese a un espejo, gorda y fea, perdedora con una empresucha’”, agregó a sus declaraciones, donde dio una explicación de las condiciones por las que dejó a sus hijas con el comediante.