“Nunca en la vida vuelvo a quedarme callada”: Aida Victoria Merlano frenó en seco a su ex por versión de su ruptura

Aida Victoria Merlano quedó como centro de distintas reacciones y comentarios en redes sociales luego de que su exnovio, Naldy, confirmara públicamente que habían terminado hace algunos días. El cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir una serie de historias, donde relataba un poco de la situación que atravesó con la barranquillera.

Pese a que el artista nunca se despachó contra ella ni tampoco habló mal, estas declaraciones le entraron ‘en reversa’ a la creadora de contenido, quien prefirió romper el silencio y responder con bastante molestia a la versión que dio el colombiano. La hija de Aida Merlano decidió lanzar una serie de videos en los que cuestionaba a su expareja por estos clips que salieron a la luz.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la red social, la joven se molestó bastante por la actitud del artista, cuestionando la intención con la que se habría pronunciado realmente sobre su ruptura y los comentarios que hizo Westcol, reconocido streamer, semanas atrás.

“Normalmente, cuando yo termino una relación, siempre me quedo callada y obviamente quedo como un cu%$, pero a mí nunca me importa. A mí se me hace muy extraño que Naldy salga ahora a reaccionar sobre un video de Westcol de hace tres semanas, que a él le llegó hace tres semanas, que él sabe hace tres semanas que era un chiste de humor negro… que Westcol no tenía ni idea de quién era”, relató la creadora de contenido en el video que fue recopilado por una cuenta de chismes.

“Pero hoy se le dio por hablar, hoy que todo el mundo está hablando de Westcol, hoy que Westcol está viral. ¿Por qué no hace tres semanas? ¿Por qué no se indignó sino hasta hoy? Como si la indignación llegara tres semanas después”, señaló, indagando las razones de esta decisión que tomó su exnovio.

En el material que subió, Merlano afirmó que no entendía por qué Naldy estaba mintiendo sobre el momento en el que ambos terminaron, ya que eso había ocurrido tiempo atrás y no el sábado, como él contó.

“Aparte se me hace bien curioso que haga énfasis en que ‘Aida y yo terminamos el sábado’. Tú y yo no terminamos el sábado, ¿quieres que hagamos un story time de por qué terminamos? ¿Hace cuánto terminamos? O de que duramos 20 días terminados y estuvimos viviendo en la misma casa, y que era la razón por la que yo no salía públicamente a explicarlo”, expresó la barranquillera.

“¿Quieres que hablemos de verdad o simplemente nos quedamos tranquilos?”, preguntó la colombiana, quien puso las cartas sobre la mesa para saber si debían hablar de su intimidad o mejor mantenerla en privado como lo hicieron antes.

Aida Victoria, igualmente, utilizó este espacio para asegurar que algo había aprendido de sus experiencias pasadas y era a no quedarse callada cuando sus exparejas intentaban quedar bien en público. La influencer enfatizó en que rompería su silencio siempre que tuviera que hacerlo con tal de limpiar su imagen y no permitir que aquellos hombres quedaran bien.

“Aprendí muchas cosas, como por ejemplo que nunca en la p&ta vida vuelvo a quedarme callada para que un ex mío quede bien, ¿listo?”, concluyó.

Es importante recordar que la también abogada quedó en el centro de comentarios y opiniones en redes sociales, luego de que saliera a la luz una entrevista que concedió, donde hablaba del romance que tuvo con Yeferson Cossio.

La barranquillera confesó que sí se enamoró del paisa, pero las condiciones de esta historia los llevaron a alejarse y descubrir que tal vez no era el momento indicado para conocerse de aquella forma.