Aida Victoria Merlano se destapó y contó qué fue lo bueno de la fuga de su madre: “Me atreví a ser yo”

La generadora de contenido Aida Victoria Merlano fue la invitada de Camilo Triana a su programa de YouTube Chisme y Make Up, en el que de manera espontánea y jocosa tocó diferentes temas, como sus inicios como influenciadora, su desarrollo personal y la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, prófuga de la justicia.

Entre chiste y chanza, fiel a su estilo, la barranquillera explicó cómo afrontó todos los cambios que significaron para ella haber saltado a la fama gracias a uno de los hechos más mediáticos de los últimos años en el país; pues la fuga de su madre fue, sin duda, un punto de coyuntura para su vida.

En ese sentido, Triana le preguntó: ¿qué crees que hubiera pasado si tu mamá no se hubiera fugado, qué sería de tu vida si tu mamá no se hubiera fugado?

Merlano resaltó la pregunta y dijo que era la primera vez que se cuestionaba sobre qué sería de su vida si no hubiera tenido que afrontar todas las situaciones que se desprendieron de la fuga de su madre.

“Es la primera vez en la vida, y te lo juro de verdad, que me pregunto qué hubiera pasado si mi mamá no se fuga”, dijo, inicialmente, la barranquillera.

“Cuando mi mamá se va, digamos que yo, por fin, voy a empezar a ser yo en un montón de cosas. Más allá de la oportunidad a nivel profesional, crecimiento en redes, y de todas las cosas buenas que me pasaron para mi vida económica, creo que, de las cosas buenas que pude sacar de eso que le pasó a mi mamá, que fue muy trágico y no es que yo quiera hacer una apología de todo lo que pasó, pero algo bueno que me pasó a mí es que por fin me atreví a ser yo”, dijo la influenciadora.

La generadora de contenido aseguró que ese episodio en su vida (la captura y fuga de su madre) la llevó a encontrarse con ella misma y a forjar mucho más su carácter.

“Yo siento que si mi mamá no se hubiese fugado, más allá de lo que te pueda contar que estaría haciendo a nivel profesional o a nivel de redes, siento que me habría costado mucho más ser yo y tener una relación sólida conmigo misma y a aceptarme sin hipocresías”, dijo Merlano.

Difícil relación con su madre

En la entrevista, la barranquillera explicó que la relación con su madre no fue la mejor y que, constantemente, tenían conflictos en su casa; también indicó que no compartían mucho tiempo juntas, razón que hacía mucho más difícil la convivencia.

“Vivíamos agarrándonos de las mechas; nuestras personalidades son muy parecidas y creo que cuando una persona quiere ser como líder, siempre choca con otra que tenga ese mismo tipo de personalidad. Era reconflictiva nuestra relación”, explicó la influenciadora.

“Mi mamá y yo vivíamos en la misma casa y nos veíamos como cada tres, cuatro días, ni nos cruzábamos. No tenía como mucha relación con ella, fue una relación bastante conflictiva”, agregó Merlano.

Según ella, esta relación dio un giro de 180 grados cuando su mamá fue capturada por compra de votos en las elecciones legislativas, donde resultó elegida como congresista para el periodo 2019-2022.

Allí, cuenta que se convirtió en la mano derecha de su madre dentro del proceso que comenzó a tejerse en su contra y que terminó llevándola a fugarse a Venezuela.

La influenciadora también señaló que estuvo visitando hace poco a su madre y que, pese a la distancia que hubo entre ellas, sí extraña tenerla a su lado.