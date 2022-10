Naldy confirmó su ruptura con Aida Victoria Merlano; le ‘pegó peinada’ a influencer que habló mal de él

Aida Victoria Merlano se ubicó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido al proceso legal que hay en su contra por participar en el escape de su mamá, la excongresista Aida Merlano, en 2019. Tras conocerse esta información, las miradas de los usuarios de redes sociales se volcaron a su perfil y a cada contenido que hizo público.

En medio del auge que tomó la joven influencer, muchos de sus fieles seguidores se interesaron por conocer más detalles de sus espacios personales. Algunas personas indagaron sobre su estabilidad emocional, sus proyectos laborales, los cambios en su vida a futuro y la relación sentimental que sostenía con Naldy, reconocido cantante colombiano.

Pese a que en el pasado se comentó que la pareja estaba atravesando una crisis y se encontraba luchando por recuperar su estabilidad sentimental, una nueva versión salió a la luz y se confirmó que la creadora de contenido y el artista ya no están juntos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip de Instagram, Naldy utilizó su cuenta oficial de la plataforma para anunciar que su relación amorosa con Merlano había llegado a su fin el pasado fin de semana. El músico fue claro con que su expareja podía salir con quien quisiera, ya que contaba con toda la libertad para expresarse y disfrutar de su vida.

“Todo mundo me está preguntando que si terminé con Aida, y sí, sí terminé con Aida. Terminamos este sábado que pasó. Así que ella está en todo su derecho de tener novio, de tener amigo, de tener cuento, lo que ella quiera… Porque merece ser feliz con la persona que ella escoja. Así que sí, terminamos”, dijo el cantante en la historia de su perfil, donde se mostró serio en cuanto al tema.

No obstante, sí aprovechó este espacio digital para enviarle un inesperado mensaje al streamer Westcol, quien tiempo atrás invitó a Aida Victoria a grabar un contenido y así hablar un poco de su vida. En aquella conversación, el influencer lanzó crudas palabras contra Naldy, llamándolo “pelagato”.

“Este parcero Westcol yo no sé por qué me está tirando, dizque soy un bobo hi&%$#, que un pelagato…o sea, este parcero cogió plata hace tres meses y eso empezó a hablar mal de todo mundo, se creció porque ganó tres pesos”, dijo el colombiano en su publicación, donde reflejó la incomodidad por estas afirmaciones en su contra.

“¿Qué te crees? ¿Arcángel? Sí te parecés a Arcángel, pero en lo enano será. Vos sabés a quién te parecés, a Quico con peluca (…) Vamos a ponernos esos guantes, como sos más calle, más malo, dale”, agregó el artista en estas declaraciones.

Cabe resaltar que Aida Victoria no se ha pronunciado al respecto de esta ruptura amorosa, ya que suele tener aquellos asuntos en un espacio más privado e íntimo. La joven continuó su vida y se mantuvo en silencio, pese a la dura situación que habría afrontado con el fin de su noviazgo.

Aída Victoria Merlano confesó que sí se enamoró de Yeferson Cossio

Días atrás, la barranquillera desató una ola de reacciones en sus fieles seguidores de redes sociales, luego de que saliera a la luz una entrevista en la que confesó los sentimientos que llegó a tener por Yeferson Cossio cuando vivieron aquel romance.

La influencer aseguró que el paisa le dijo muchas cosas que ningún otro hombre en su vida, por lo que fue más sencillo sentir la química, el vínculo y la unión. Sin embargo, todo quedó en el pasado y ambos tomaron caminos distintos.