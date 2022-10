Video: Hassam bromeó sobre su divorcio, se secó las lágrimas con billetes y su exesposa lo vació

A principios de este año se conoció la noticia de la separación - revelada a sus miles de seguidores en su red social- del reconocido comediante bogotano Gerly Hassam Gómez o como todo el mundo lo conoce, Hassam, con su esposa Tatiana Orozco, con quien por más de 18 años sostuvo una relación sentimental y fruto de ello, tuvieron dos hijas.

Poco después de conocerse su ruptura, el humorista decidió romper el silencio y hablar para el programa de chismes del Canal 1 Lo Sé Todo, contando detalles de lo que habría sido su proceso de separación, y entre lágrimas, también reveló las graves consecuencias emocionales que le generó ese episodio de su vida.

“Estoy en una crisis, en este momento estoy en una crisis emocional, hablo del dolor absoluto cuando se mezcla lo físico con lo emocional. Al físico le echas ahí el acetaminofén y la vaina, pero el emocional es muy difícil de sanar, y a nosotros los payasos nos toca el doble de la presión, porque así estemos vueltos mier… nos toca subirnos al escenario y entretener, hacer reír”, expresó Hassam para el reconocido programa de chismes.

Recién se estaba enterando de su cáncer - mieloma múltiple -, su esposa fue de gran apoyo y no lo dejó, ni un solo momento, en su enfermedad, pero después decidió “tomar distancia”.

“En ese momento fue mi salvación, ella estuvo ahí conmigo y ahorita no está con nosotros, Tatiana no está, estoy con las niñas y pues donde esté, espero que en algún momento se ría de esas bobadas que yo hacía (…) estar juntos me ayudó muchísimo, donde esté le agradezco muchísimo porque fue una parte importante, y sigue presente porque las chinas son su reflejo”, agregó.

Un hecho reciente que generó controversia en las redes sociales fue la revelación de su expareja, donde aseguraba tener videos que lo comprometían. ¿De qué trataban? Al parecer Tatiana tenía grabaciones de Hassam llorando, arrepentido y pidiéndole perdón. “Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, escribió en su momento la mujer a través de Twitter.

Hassam bromeó secándose sus “lágrimas” con billetes

El comediante bogotano, ex Sábados Felices, ha decidido dejar de lado el tema de su separación, aunque muchos internautas le hacen comentarios al respecto. Pero en los últimos días, decidió referirse al tema sobre todo respondiendo a los comentarios de algunos usuarios que aseguran que su divorcio lo dejó sin algunas de sus “cositas”.

A través de un video o reel, publicado en su Instagram, el también actor utilizó la canción de Dr. Dre, “The Next Episode” - canción en tendencia en la red social -, para enviar un mensaje en broma y con un poco de ironía a los que hablan al respecto.

Hassam secó sus lágrimas (fingidas) con varios billetes de $50.000 y $100.000. La acción respondía a un breve mensaje que fue colocado dentro de la grabación: “Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”, fueron las palabras usadas.

Posteriormente, su exesposa Tatiana Orozco publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde criticó la reacción del humorista, asegurando que es un ejemplo “de machista, de baja persona” y que “gracias a Dios ese dinero” no lo necesita.

Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. pic.twitter.com/IUyxmio4Mm — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 6, 2022

¿Por qué se alejó de la televisión colombiana?

Durante varios años formó parte del elenco del popular programa Sábados felices y tuvo un recordado paso por el programa de cocina MasterChef Celebrity.

Otra de las producciones en las que Hassam participó fue el reality Colombia ríe, sin embargo, poco después se tomó una pausa para tratar su cáncer que logró superar satisfactoriamente hace dos años.

En la actualidad, el comediante sigue motivando y enviando sonrisas a sus más de dos millones de seguidores. Además, ha participado en largometrajes, como su más reciente película “Sana que sana”.

“Siempre hay planes, pero ahora hay otras opciones, en parte la televisión, las plataformas, pero si me llaman para algo interesante, ahí estaré”, puntualizó el humorista, en declaraciones dadas para el programa Buen día, Colombia, del canal RCN.