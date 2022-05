“Me regaló el más grande privilegio”: Hassam felicitó a su expareja en el Día de la Madre

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, aprovechó el Día de la Madre para escribir un emotivo mensaje a su madre, la señora Blanca Lucía, quien falleció hace tres años; y además, en el mismo escrito que publicó en su cuenta de Instagram, mencionó a su expareja Tatiana Orozco, felicitándola en la importante fecha por haberle dado el regalo más grande de su vida, sus dos hijas.

“Mi amada madre Lucía se fue al cielo en 2019, ese año fue el último en que celebramos su día. Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami tata.oro (Tatiana Orozco) quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día, Tata, y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje”, escribió.

Con este mensaje, el bogotano ha recibido cientos de halagos por dejar los problemas a un lado con la mamá de sus dos hijas, ya que hace algunas semanas se presentó un rifirrafe entre él y ‘Tata’.

La pareja se separó después de 18 años de relación sentimental. Aunque tuvieron que afrontar varios momentos difíciles, como el cáncer superado por el comediante, decidieron terminar su relación.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”, expresó Hassam.

El humorista también comentó que la separación fue de común acuerdo y pensando en el bienestar de los dos y de sus hijas. Sin embargo, lo que causó impacto fue que, según Hassam, en la relación hubo una infidelidad.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó.

El comediante también aseveró que, debido a la situación actual, ha tenido que pasar por momentos complicados. Además, pidió prudencia a sus fanáticos para que entiendan la situación y no arremetan contra su exesposa.

“Les quiero pedir dos favores: el primero, que entiendan la situación, y el segundo, que si pueden ser prudentes con sus comentarios, pues que respeten también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana y a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia”, reiteró.

“No queremos y no podemos permitir que personas ajenas a esta situación quieran agrandar el chisme y hasta ofendan”, enfatizó el artista.

Por otro lado, el comediante aseguró que Tatiana ha estado pendiente de sus hijas a pesar de todo y que, aunque no estén juntos sentimentalmente, aún se llevan bien.

“No estamos juntos, pero no quiere decir que no podamos ser amigos o ayudarnos entre nosotros”, añadió.

Tras este anuncio, la comerciante de productos para el cabello habló sobre su divorcio con el comediante. Asimismo, aseguró que este ya tiene otra novia.

Orozco, de igual manera, puntualizó que para ella es un error empezar una nueva historia de amor con alguien cuando no se han cerrado las heridas causadas por una relación sentimental anterior.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, precisó la expareja de Hassam.

La empresaria, sin embargo, recibió varias críticas y cuestionamientos en las distintas redes sociales después de compartir estas declaraciones con respecto al humorista, por lo que tuvo que salir a defenderse ante las ofensas de las que fue objeto.

“Enterarse de un engaño duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón. Es como un vacío en el estómago y empiezas a temblar. Espero con toda mi alma jamás volver a pasar por algo así de horrible”, señaló inicialmente.

Luego, Orozco agregó: “Las mujeres son las que más me han atacado. Me duele perder un hogar por el cual luché muchísimo, estuve en las buenas y en las malas. Duele la manipulación y la mentira”.