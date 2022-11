Jessica Cediel estaría preparándose para ser mamá; tendría planeado utilizar detalle de su pasado

Jessica Cediel se ubica como uno de los talentos más famosos y comentados de los medios nacionales, debido a la sólida carrera que ha construido como presentadora con el paso del tiempo. Su participación en distintos formatos ayudó a que el público colombiano se familiarizara con su trabajo y la personalidad que proyecta frente a las cámaras.

En medio del cariño y admiración que recibe de miles de personas, la también modelo cautiva a los curiosos con diversos detalles relacionados con su vida privada y personal, los cuales han salido a la luz pública por diferentes razones. Algunos fans han centrado su atención en la situación sentimental de la bogotana, mientras que otros quieren saber cuáles son sus planes a futuro, teniendo en cuenta que hace un año congeló sus óvulos para poder convertirse en madre.

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente por la revista Vea, basándose en un post de la cuenta oficial de Instagram de Jessica Cediel, durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó el pasado fin de semana, una seguidora se interesó por saber sobre su deseo de convertirse en mamá, y al mismo tiempo agradecerle porque fue inspiración para ella al decidir hacer lo mismo para su futuro.

La presentadora de La descarga no dudó en felicitar a la mujer y expresarle sus mejores energías por este camino que adoptó a su realidad. En las declaraciones que brindó en redes sociales, la modelo soltó una confesión, la cual estaba enfocada en sus planes de tener un bebé y hacer uso “pronto” de aquellos óvulos.

“Te felicito, es el mejor regalo que nos podemos dar, y ojalá que los puedas utilizar muy pronto con la persona que Dios tiene para tu vida, yo creo que los míos los voy a utilizar pronto, ¿cierto, mamá? se nos vino esto”, dijo la colombiana, dejando en el aire cuándo será el momento exacto en el que se dará la oportunidad con la maternidad.

Es importante aclarar que por el momento Cediel no enfatizó en las fechas que habría elegido para darle la bienvenida a su primogénito, por lo que se debe esperar para saber más detalles de esta decisión. A pocos días desde que congeló sus óvulos, la presentadora marcó una huella en los curiosos, quienes vieron la felicidad y el proceso que experimentó en diciembre 2021 cuando se dio este “regalo de Navidad”.

Jessica Cediel bromeó con su pancita, pero “el chiste le salió caro”

Tras lo ocurrido en redes sociales, Cediel mostró que ya retomó su trabajo y volvió a disfrutar del ambiente laboral. La presentadora subió varios videos en los que mostró todo su proceso de preparación y los espacios libres que tenía con sus compañeros.

En uno de los clips que subió, la bogotana despertó intriga entre sus fanáticos, debido a que soltó chistes y bromas relacionadas con su vientre. La modelo posó de perfil a la cámara, mostrando cómo se marcaba una inusual pancita en su figura, la cual era producto de una indigestión por ponerse a comer postres.

“Esto pasa después de comerse cuatro postres, ¿bueno? No es mie%$#, es verdad, estoy así de llena, mar%$#. Estoy embarazada, tengo dos horas de embarazo”, dijo en las historias de su perfil.

“De frente, se ve bien, ¿cierto? ‘Súper sexi’. Ahora vamos de lado… Mike (García, su maquillador) me acolitó todos los postres hoy”, agregó en otro video, donde reveló qué fue lo que consumió: “Una oblea, arequipe y queso, un alfajor que tiene arequipe, una galleta de avena y una panacota de guanábana con mora… Y este es el resultado final, no estoy sacando la barriga, esta es mi barriga de verdad”.

A pesar de que siguió con sus actividades, la celebridad terminó con un fuerte lío digestivo, al punto que mencionó que por sus bromas y soltarse con la alimentación todo le salió caro.

“Les dejo este video, para que vean la indigestión tan loca. Miren cómo se me infló la barriga… En este momento me estoy haciendo una agüita de bicarbonato, porque el chiste me salió caro. Yo no lo vuelvo a hacer, nunca en mi vida”, mencionó, mostrando cómo quedó su abdomen.