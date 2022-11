Jessica Cediel detuvo varios proyectos por problemas de salud: confirmó que se alejará de ‘La descarga’

Días atrás, la salud de Jessica estuvo afectada debido a los cambios de clima que se experimentan en la capital del país, pues ha tenido que ausentarse por cuenta de un virus que prácticamente la dejó sin voz. Aunque al principio parecía solo un problema de garganta, con el paso de los días fue empeorando, al punto de que tuvo que recurrir a cuidados más específicos.

La presentadora de televisión no dudó en compartir con sus seguidores el estado de salud en el que se encuentra. Dejó a más de uno preocupado por las condiciones en las que tenía su garganta y, aparentemente, su sistema respiratorio. Ante la situación, algunos de ellos le enviaron diferentes recomendaciones para que su estado mejorara y así lograra salir de esta incómoda experiencia.

Sin embargo, pese a los cuidados que tomó la presentadora, todo indica que su cuerpo no reaccionó de la mejor manera y terminó desarrollando una infección respiratoria, la cual la llevó a cancelar compromisos laborales y proyectos en los que estaba participando. Ante su intermitencia de los escenarios digitales, Jessica Cediel utilizó su cuenta oficial de Instagram y dio una noticia relacionada con La descarga, programa que conduce en compañía de Carlos Calero.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video, Jessica Cediel indicó que había optado por arreglarse, cambiar su semblante y dar un nuevo parte médico respecto a lo que estaba atravesando su cuerpo en la actualidad. La modelo puntualizó en que jamás se imaginó que la gripa se convirtiera en una bronquitis, pese a que tomó precauciones y cuidados.

“Me arreglé para ‘darles cara’, hacerles este video y que no me vean como ‘maluca’… Paso a agradecerles, porque he recibido demasiados menajes muy bonitos, de parte de todos ustedes, orando por mi recuperación. Jamás pensé que esta gripa se me fuera a convertir en bronquitis, por más que hice de todo. Al final, me pasó a infección, me encontraron infección en las vías respiratorias, los bronquios muy inflamados”, relató la famosa colombiana en el video, donde aparece abrigada y luciendo un gorro.

En cuanto a su proceso de recuperación, Cediel aseguró que estaría incapacitada para lograr estabilizar su salud, por lo que esta determinación médica la alejaría unos días de La descarga y las cámaras del programa.

“Estoy incapacitada por algunos días, llena, full, de medicamentos. Después de lo que me hicieron en la clínica, amanecí mucho mejor, pero tengo que estar en reposo y con todas las indicaciones… Me tengo que ausentar de todas las actividades laborales, que tenía programadas para esta semana. Serán unos días en los que no puedo estar en el programa La descarga”, apuntó la presentadora de entretenimiento, confirmando que no aparecerá en las grabaciones por unos días.

Para finalizar el contenido, la periodista les recomendó mucho a sus seguidores que por favor se cuidaran, se abrigaran y tomaran precauciones con respecto a las enfermedades respiratorias que estaban abundando. La bogotana afirmó que seguirá al pie de la letra las indicaciones de sus doctores y así evitará que todo se torne más grave.

Por el momento habrá que esperar para conocer detalles de la recuperación de la celebridad, quien fue hospitalizada días atrás por complicaciones respiratorias que presentó. Cediel dejará de aparecer en algún punto del programa de Caracol Televisión, por lo que los fanáticos no tendrán que especular ni lanzar rumores relacionados con su participación en el formato.

La descarga ya se aproxima a la siguiente fase del juego, dándole paso a 44 participantes que lucharán con sus voces por quedarse con el primer lugar y llevarse el premio mayor.