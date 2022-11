Jessica Cediel habló sobre su estado de salud: “Esto está muy duro”, ¿se retira de ‘La descarga’?

La presentadora Jessica Cediel volvió a los televisores colombianos con el programa del canal Caracol, que continúa con la línea de reality show musical, luego de presentar La voz senior en la pantalla chica del país.

Su presencia tuvo gran acogida en el público, pues a lo largo de su carrera, la modelo y actriz bogotana se ha hecho querer de los colombianos por su carisma y profesionalismo, además de su humanidad.

Sin embargo, recientemente la salud de Jessica no ha estado tan bien, pues los cambios de clima que se experimentan en la capital del país tienen a más de uno congestionado, tal como le pasó a la modelo, quien lo dejó saber mediante su cuenta de Instagram.

En varias historias a la presentadora del programa musical se le vio con el maquillaje listo, pero con una mascarilla de nebulizaciones puesta en el rostro y en una cama, debido a que, según dijo, estaba muy congestionada.

La modelo apareció acompañada de quien sería una enfermera, ‘quien la consintió', debido a que tenía que trabajar, pero su voz estaba en muy baja frecuencia, por lo que se pudo evidenciar una ligera disfonía, y gran parte de su rol en el programa, además de su belleza y destreza ante las cámaras, se basa en su voz.

“Como tengo que trabajar, me toca ayudarme, porque es que hay que pagar las cuentas, los compromisos siguen”, manifestó.

A su vez, habilitó la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores, que le cuestionaron si se iría del show, pero ella, con su voz afectada todavía, negó que se vaya del reality. Asimismo, confirmó que solo tenía una cuenta de Instagram.

Jessica y Pipe Bueno... ¿son amigos?

De otro lado, vale recordar que la presentadora y el cantante de música popular sostuvieron una relación amorosa por varios años, pero finalmente terminaron, luego de 5 años de compartir juntos. Al parecer, mantienen una buena relación amistosa, pues la modelo compartió una invitación a un concierto del caleño.

En cuanto a los motivos de su ruptura, Jessica se refirió en una entrevista para AutoStar TV con el presentador Andrés Wilches, en donde afirmó: “La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera (...) Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”.

Además, confesó que superar al cantante no fue una tarea fácil, además de lidiar con los chismes y rumores que surgieron en los medios respecto a su estabilidad sentimental. La creadora de contenido señaló que muchos creyeron que ella ya estaba con otro hombre, pero realmente se concentró en ella y su sanación emocional.

“La tusa fue muy brava, pero afortunadamente duró poco. Sufrí mucho, lloré bastante y no dormía, mientras la gente inventaba que yo estaba con otro”, indicó en el video, donde recordó parte de este noviazgo.

Posterior a ello, Pipe Bueno entabló una relación con la influencer Luisa Fernanda W, y actualmente volvió a estrenarse como padre, con el nacimiento de su segundo hijo, a quien llamaron Domenic, luego de tener a su primogénito, Máximo.

De hecho, en 2021, Luisa Fernanda y Jessica se conocieron en el restaurante de la pareja y Cediel conoció al bebé de Pipe. Por lo que sus seguidores no aguantaron la curiosidad y en medio de una dinámica, le cuestionaron cómo se había sentido al tenerlas juntas.

“Para Pipe: ¿qué sintió al ver a Luisa y a Jessica juntas? O reto, te comes una cebolla”. Ante la pregunta, el artista decidió responder con humor y pidió una cebolla; no obstante, minutos después aclaró que en realidad todo estaba muy bien con esa situación.

“Vea, muy fácil. No sentí nada. O sea, miren: Jessica es una muy buena amiga. Luisa la ha conocido en ocasiones anteriores por teléfono y se dio la oportunidad de que vinieran a conocer al niño con mi comadre Vaneza. Entonces, ¿cómo me sentí? Me sentí bien. Me sentí con buenos amigos, me sentí muy halagado por los hombres porque muchos me escribieron de que… de que soy un champion, eso sí lo puedo… lo puedo recalcar. Así que, pues parce, para más tips de hacer ese tipo de cosas que solamente los dioses hacemos, escríbanme”, respondió el artista.