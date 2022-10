Domenic: este es el significado del nombre del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La afamada pareja de la farándula colombiana, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, se convirtieron rápidamente en una familia de 4 integrantes, pues el pasado 26 de octubre dieron la bienvenida al mundo a su segundo hijo, Domenic, quien acompañará a Máximo, su primogénito.

La influencer dio la noticia mediante su cuenta de Instagram en donde afirmó: “Cómo les parece que Domenic ya nació. ¿En qué momento? No sé, fue así super rápido. Yo estaba tranquila en la casa cuando de repente sentí que me bajó una agüita. Llamé al doctor y le dije: ‘doc, me pasó esto’. Me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea y allá está”.

Además de ello, los padres han sido enfáticos en que los nombres de sus hijos tienen un significado, tal como sucedió con su primer hijo en el 2020, cuando decidieron ponerle Máximo, que significa ‘el mayor’ y es de origen romano.

Asimismo, Domenic, tiene un significado muy especial, pues proviene del nombre latino Dominicus, que quiere decir ‘de Dios’, y es de origen inglés; o sea, podría decirse que ellos lo toman como si su segundo hijo fuera un regalo de Dios.

Así las cosas, se sabe que después de muchas asesorías con sus doctores de cabecera y teniendo el parto anterior parto como referencia, los artistas le contaron a sus seguidores en las redes sociales bajo qué procedimiento llegó al mundo este nuevo bebé: una cesárea.

“¿Por qué debe ser cesárea?, debe ser así porque mi primer embarazo fue cesárea, fue una de emergencia, de hecho, porque yo estaba superpreparada para tener a mi hijo por parto vaginal, pero no pude… La historia es tan larga que se los contamos en un video de YouTube”, afirmó la empresaria.

Luisa Fernanda W sí indagó con su doctor cuál era la posibilidad de tener un parto natural, pero lamentablemente no había ninguna, porque es muy riesgoso teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo fue la cesárea anterior, conforme afirmó en un video.

El primero en mostrarlo en las redes sociales, fue el paisa, quien, con su bebé en brazos y una sonrisa de oreja a oreja, publicó un video en su perfil oficial de Instagram confirmando el nacimiento. “Aquí está el tesorito”, como le dice el artista a su nuevo hijo.

Los mensajes de sus amigos y seguidores comenzaron a llegar a su publicación, donde lo felicitaban por ser padre nuevamente.

La influenciadora Daniela Arango fue una de las primeras en hacerlo. “Muchísimas bendiciones a ese chiquitico”, afirmó en el comentario. El cantante paisa de música popular Alzate también hizo lo mismo. “Ser feliz, qué alegría, bienvenido Domenic”, le escribió el artista. Y así llegaron miles de mensajes felicitando a la pareja por la llegada de su nuevo bebé al mundo.

Asimismo, la influenciadora ha estado muy reflexiva en los últimos días, previos al nacimiento de su segundo hijo: “Está muy bien tener personas como referentes de inspiración en nuestra vida, pero es importante que nunca compares tu proceso con el de ellos… Es más, uno no puede lograr éxitos nuevos en la vida, haciendo lo mismo que hacen otros. Cuando uno es auténtico, se nota mucho más esa diferencia”, afirmó W en su clip, que ya cuenta con más de 23 mil likes.

“El secreto de la belleza, realmente, es ser uno mismo… El secreto del éxito está en muchas cosas: en la pasión que tengas por lo que haces, en tu disciplina, en no tenerle miedo al fracaso, en que si te caes te levantas, en ponerle mucho compromiso y seriedad a lo que sea que quieras hacer en tu vida… No te compares con nadie, de verdad, de ninguna manera”, puntualizó Luisa Fernanda.