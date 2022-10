¿Cuánto cuesta el ‘maquinón’ que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compraron para pasear a sus dos hijos?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se alistan para el nacimiento de Domenic, su segundo hijo, y como es de esperarse ya tienen listo todo para recibir al nuevo integrante de su familia.

La generadora de contenido ha estado muy activa enredes sociales contando cómo le ha ido durante este segundo embarazo y manteniendo al tanto a todos sus seguidores sobre el avance de este proceso en el que, según ella, ha tenido que afrontar cambios difíciles en su vida diaria.

En sus historias de Instagram, la generadora de contenido publicó el coche con el que espera pasear a Domenic y Máximo, los dos hijos que tiene con el artista de música popular. Junto a la foto del coche doble, W escribió: “Ya estoy lista para andar con 2 bebés”.

La historia de la influenciadora deja ver lo emocionada que se siente por la llegada de su nuevo hijo y lo ansiosa que está por poderlo sacar a pasear junto a su primogénito; sin embargo, y como ocurre con todas las imágenes que comparte, los comentarios sobre este artículo no se hicieron esperar.

Muchos de sus seguidores llamaron la atención sobre el precio del coche doble que publicó la paisa y se dieron a la tarea de buscarlo en tiendas especializadas de artículos para bebés para conocer el valor de ese artículo.

En la cuenta de Instagram, La chismosa news revelaron cuánto tuvieron que pagar la pareja de famosos por el coche; para algunos resultó ser una millonada, pero para otros, que tuvieron en cuenta el nivel de ingresos de ambos artistas, resulta un gasto normal para las celebridades.

En la publicación hecha por la cuenta encargada de ‘espiar’ los movimientos de los famosos, se ve que el precio del artículo es de $ 6.620.900. Los comentarios que recibieron fueron bastante positivos y resaltaron que gracias a su trabajo pueden comprar este tipo de elementos para el cuidado de sus hijos.

¿Cómo va el embarazo de Luisa Fernanda W?

El nacimiento de Domenic, nombre que llevará el bebé, está cerca, por lo que constantemente los fanáticos de la empresaria preguntan por su condición y se preocupan por el devenir de la influenciadora.

Ahora, Luisa Fernanda ha revelado en su cuenta oficial de Instagram que el embarazo de su segundo hijo ha sido difícil en más de un sentido, pues ha tenido que afrontar una diversidad de síntomas y cambios físicos y del entorno que la obligan a ser más fuerte.

“Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos. 1. Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes, vomito, ascos, contracciones desde la semana 30, etc.”, escribió la paisa.

“2. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte. 3. Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje. 4. Criar a Máximo [primer hijo de Luisa Fernanda] mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto”, añadió.

La colombiana continuó con un quinto punto en el que resalta que le ha sido difícil ver cómo las personas que la rodean continúan con su vida “normal”, mientras que ella debe quedarse en cama. Sin embargo, afirma que es una parte de la experiencia que le ha dejado un gran aprendizaje.

Finalmente, el mensaje de la influenciadora terminó con las siguientes palabras:

“Les cuento que hoy me siento más poderosa, lista para ser madre por segunda vez, aceptando los retos que me esperan, pero dispuesta a aprender y mejorar en todo sentido, voy a darla toda por mí como mujer y como mamá, porque ser madre, así suene muy romántico, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque ser madre TE OBLIGA A SER MÁS FUERTE”.