A Luisa Fernanda W la ‘subieron’ al Estéreo Picnic y la influenciadora se quejó del ‘bullying’ en redes sociales

La esposa de Pipe Bueno no aguantó más los comentarios en su contra.

La generadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W fue objeto de un comentario en redes sociales que desató su furia y una fuerte respuesta en la que denunciaba ser víctima de bullying en redes sociales.

Según se ve en sus historias, capturadas por la cuenta de Instagram la Chismosa News, un usuario de la plataforma publicó que, la también cantante, encabezaría la parrilla de artistas confirmados para el festival Estéreo Picnic 2023, el cual se desarrollará en marzo.

Parece ser que lo que se trataba de un comentario esporádico en esa red social, no le gustó para nada a Luisa Fernanda W, quien, sin revelar el nombre de quien hizo la publicación, sí destacó el mensaje y llamó la atención de este tipo de prácticas a las que ella considera bullying.

“#Urgente El festival Estéreo Picnic 2023 tendrá como headliner a Luisa Fernanda W“, fue el posteo que provocó la reacción de la generadora de contenido y el enfrentamiento con algunos seguidores en redes sociales.

“Qué tristeza que tengamos tan normalizado el bullying y más triste aún, un “hombre” metiéndose con una mujer embarazada”¿Es para tanto?”, fue la respuesta de la generadora de contenido. De inmediato, hubo reacciones de personas a las que se les denomina heaters, llamados así por sus mensajes negativos o de odio contra otros usuarios de las redes sociales.

“Entiendo muchas cosas, pero qué tiene que ver el embarazo. No hay coherencia”, “Y quién habló de su embarazo. Qué pesar”, y “No hay nada malo, Luisa. No hay que tomarse las cosas personal, nadie te está atacando”, fuero algunos de los comentarios que le hicieron a la influenciadora.

En ellos, los seguidores hacen énfasis en que el comentario que desató todo esto no hacía referencia alguna a su embarazo; sin embargo, fue ella la que en su respuesta lo puso sobre la mesa, razón que sirvió de combustible a la conversación en la que Luisa Fernanda W no participó más.

Así avanza el embarazo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

El nacimiento de Domenic, nombre que llevará el bebé, está cerca, por lo que constantemente los fanáticos de la empresaria preguntan por su condición y se preocupan por el devenir de la influenciadora.

Ahora, Luisa Fernanda ha revelado en su cuenta oficial de Instagram que el embarazo de su segundo hijo ha sido difícil en más de un sentido, pues ha tenido que afrontar una diversidad de síntomas y cambios físicos y del entorno que la obligan a ser más fuerte.

“Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos. 1. Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes, vomito, ascos, contracciones desde la semana 30, etc.”, escribió la paisa.

“2. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte. 3. Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje. 4. Criar a Máximo [primer hijo de Luisa Fernanda] mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto”, añadió.

La colombiana continuó con un quinto punto en el que resalta que le ha sido difícil ver cómo las personas que la rodean continúan con su vida “normal”, mientras que ella debe quedarse en cama. Sin embargo, afirma que es una parte de la experiencia que le ha dejado un gran aprendizaje.

Finalmente, el mensaje de la influenciadora terminó con las siguientes palabras:

“Les cuento que hoy me siento más poderosa, lista para ser madre por segunda vez, aceptando los retos que me esperan, pero dispuesta a aprender y mejorar en todo sentido, voy a darla toda por mí como mujer y como mamá, porque ser madre, así suene muy romántico, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque ser madre te obliga a ser más fuerte”.

En la foto que acompaña la reflexión, Luisa Fernanda W se encuentra en ropa interior y con las manos sobre su barriga de embarazo. La publicación ya cuenta con más de 400 mil Me gusta y más de mil comentarios.