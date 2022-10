Luisa Fernanda W, sin tapujos: lanzó explosivo mensaje a quienes la critican

Los seguidores de Luisa Fernanda W se han mostrado muy emocionados en los últimos días luego de que la creadora de contenido manifestara hace poco que el nacimiento de su segundo hijo está muy cerca. “Tengo la cara tan hinchada, hinchada como que ya voy a dar a luz, ya casi voy a dar a luz”, dijo en medio de un en vivo en Instagram.

Por ahora, la paisa no ha confesado si ha sentido más síntomas que indiquen que pronto entrará a trabajo de parto; sin embargo, muchos internautas están pendientes de sus redes sociales a la espera de mayor información sobre el nacimiento de Dominic, como sus padres decidieron llamar al niño.

Asimismo, la mujer de 29 está muy emocionada por la llegada de su segundo hijo, pues desde que se convirtió en madre por primera vez, en octubre de 2020, ha dejado en evidencia que ha sido de las mejores cosas que le han pasado en su vida.

Lo cierto es que la también empresaria está muy cerca de cumplir las 40 semanas de embarazo, por lo que pronto no solo celebrará los dos años de su hijo Máximo, su primogénito, sino el nacimiento del segundo bebé, fruto de la relación que tiene con Pipe Bueno.

En este sentido, justo este jueves 6 de octubre, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están celebrando el baby shower de Dominic. Las personas más allegadas a la pareja le llevarán regalos al nuevo hijo y disfrutarán de un grato momento junto a la familia. Además, el evento se está realizando en la casa de la pareja porque Luisa Fernanda tiene que guardar reposo por recomendaciones médicas.

El mensaje de Luisa Fernanda W para quienes la critican sin conocerla

Por otra parte, si bien Luisa Fernanda W es una de las influencers colombianas con más seguidores, y es que suma cerca de 18 millones en Instagram, tiene también muchos detractores que la critican constantemente, pues no están totalmente de acuerdo con su forma de ser.

La paisa no es ajena a esto y, aunque sabe que no puede cambiar la manera de pensar de los demás, hace poco les mandó un mensaje a aquellas mujeres que la juzgan. Les pidió que antes de hacer un comentario, pensaran si lo que iban a decir era realmente necesario y, en caso de que sí lo fuera, lo hicieran de tal modo que no resultara ofensivo.

Además, hace algunas horas, la creadora de contenido volvió a enviar un tajante mensaje a quienes la critican, aunque esta vez fue más clara y directa. “Cómo sería de bueno que nos quitáramos ese vicio cu** de andar aventando juicios propios y opiniones no pedidas en perfiles ajenos. ¿Y si el perfil es público? Los parques también y uno no tiene por qué andar cagándose en ellos”, publicó en sus historias.

El mensaje es claro: la creadora de contenido está cansada de tantas críticas que recibe a través de sus redes sociales por medio de los comentarios en sus publicaciones y los mensajes directos en la red social Instagram.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son, junto a Maleja Restrepo y Tatán Mejía, y Greeicy Rendón y Mike Bahía, una de las parejas más queridas en todo el suelo nacional. Sus seguidores son muchos y están al tanto de cada paso que den estas parejas.