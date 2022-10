Rochi Stevenson lanzó su libro ‘Llaves de amor’, después de estar en depresión

La periodista y presentadora del programa matutino Día a Día, de Caracol Tv, Rochi Stevenson lanzó su libro ‘Llaves de amor’ en donde cuenta su experiencia tras tener un encuentro con Dios en el 2004, mientras estaba sumida en una profunda depresión.

Así lo dio a conocer la modelo y exvirreina nacional de la belleza, quien en medio de una rueda de prensa contó parte de su testimonio, afirmando que mientras se dirigía en el vuelo hacia República Dominicana, para las grabaciones del Desafío, el único pensamiento que rondaba su mente era ‘que se caiga el avión’, en repetidas ocasiones se lo decía, pero eso no sucedió por fortuna.

Sin embargo, Rochi, seguía sintiendo ese vacío en su corazón. Y contó que tuvo una experiencia sobrenatural, pues una noche, mientras estaba en el hotel, y se acostó a dormir escuchó muy clara, la voz de alguien que le dijo: ’Tú no te vas a dormir’, ella creyó que era alguien de la producción que “le estaba mamando gallo”, pero luego de buscar y darse cuenta de que estaba sola, volvió a escuchar la misma voz.

Luego de ello, “El Señor Jesús, empezó a decirme: ‘Escribe’ (como en un dictado). Y me dijo ‘busca papel y lapicero’ y yo cogí un cuaderno que tenía donde apuntaba algunas cosas del Desafío, pero me dijo que no, que ese no y que buscara unas hojitas amarillas que había ahí, -no sé de dónde ni por qué, pero ahí estaban-. Y empecé a escribir me dictó: ‘Creí en ti para que me siguieras, soy tu Señor, y tú eres mi hija amada. No temas’”.

“Yo me impresioné y empecé a llorar. Tenía el autoestima por el piso. Empecé a desahogarme y fue un momento muy hermoso, yo me acuerdo que no quería que acabara y ya eran como las 3 a.m., entonces, como yo tenía que grabar al otro día, le dije al Señor, levántame, porque yo no me voy a levantar y así fue”, comentó.

“Ya después me di cuenta y aprendí que eran visiones. Y me dijo ese día que le llevara unas flores en su nombre a María (y yo no conocía a esa señora), pero ella era una de las que trabajaba en la cocina en el hotel y al principio me dio como susto y no la encontré. Pero luego la vi y le pregunté su nombre y yo quedé impactada. Entonces me fui”, expresó.

“Pero al otro día, me la encontré en el pasillo y ahí le di el mensaje que Dios tenía para ella, y comenzó a llorar y éramos las dos llorando. Así me fue dando más y más mensajes y a veces estoy orando y siento que alguien tiene un dolor, o está pasando por un momento difícil, es maravilloso”, agregó.

“Es como un pedacito de cielo en la tierra. También me dijo ‘ve dónde tu primo tal’... y yo me preguntaba, pero cómo, si yo estoy lejos y me contestaba: ‘El momento va a llegar’, entonces yo preguntaba, pero ¿quién soy yo?, y Él me decía ‘cuando estés con él yo te doy las palabras’”, expresó la modelo.

En diálogo con SEMANA, Rochi contó que para el momento en que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, como aseguró, “eran muchos sentimientos encontrados lo que yo tenía, por un lado, no me sentía bien emocionalmente, me sentía poca cosa, tenía un novio que me hacía mucho daño, que me maltrataba emocionalmente, verbalmente; además tenía un jefe -en ese momento- que me humillaba mucho, me decía que yo no hacía bien mi trabajo, que yo físicamente era horrible, que yo no me vestía bien... Se unieron todas las cosas.”

Y mencionó que, aunque su papá había muerto cuando ella tenía 13 años, “para mí fue un golpe muy duro, yo sentía que ese dolor no lo podía superar, como que yo tenía un vacío muy grande, eran como muchas cosas reunidas en ese momento, que, yo pienso que el Señor dijo ‘a esta niña hay que rescatarla de este hueco y si no se nos va a hundir solita’”.

De igual manera, rememoró que se ponía a escribir cartas, “entonces ponía, ‘Señor Jesús, dos puntos y empezaba a desahogarme con esas cartas. Las encontré en estos días y están ahí las lágrimas marcadas de todo como yo me desahogaba y él me respondió de la misma forma, porque no es un Dios lejano, es un Dios que está a nuestro lado y eso lo viví y lo veo todos los días de mi vida”.

También dijo a SEMANA que “lo más complejo de escribir el libro “fue establecer un orden y además yo tenía claro la historia de vida personal y la verdad, narrarla fue muy fácil, pero yo no sabía cómo completar el libro, yo decía ¿qué más le agrego a este libro? Entonces dije bueno, vamos a responder todas las preguntas que me hacen a diario las personas en redes sociales en el libro y eso fue lo que me puso en el trabajo de ver qué es lo que me preguntaban”.

“Entonces, por ejemplo, encuentra preguntas de ‘¿cómo oro?, enséñame a orar como tú lo haces, ahí les doy tips de cómo orar, cómo acercarse a Dios, cómo rezar el rosario, también cómo conocer y descubrir la voluntad de Dios en mi vida; y a eso que escribo le agrego un poco de mi testimonio, de lo que veo todos los días”, manifestó.

Finalmente, la modelo, confesó a SEMANA que desde su rol como madre, es más complejo todo: “Evangelizar dentro de la casa es lo más difícil, pero por allí debemos empezar. Ahora que soy madre me he dado cuenta que los niños aprenden demasiado del ejemplo, ellos lo que ven lo quieren replicar, entonces yo trato de ser coherente con este mensaje que estoy llevando en mi casa”.