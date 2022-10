Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió grave accidente; ¿cómo se encuentra?

Se trata de Neider Alexander Criollo, quien se dio a conocer en la pantalla chica solo por su apellido durante su participación en el reality show de Caracol televisión, El Desafío The Box 2022, edición en la que se llevaron el título de ganadores Valkyria por el equipo de mujeres y Ceta en representación de los hombres.

El exparticipante de 23 años se destacó en la competencia no solo por su disciplina, fuerza y competitividad, sino también por su atractivo físico que lo llevó a ser catalogado en redes sociales como uno de los galanes de esta nueva temporada del concurso que terminó en el mes de julio.

Este joven oriundo del Valle del Cauca llamó tanto la atención de algunos espectadores que rápidamente ganó miles de seguidores en su cuenta de Instagram y Twitter, donde se describe como semifinalista del ‘Desafío’, embajador de dos emprendimientos y modelo profesional de 1.92 cm.

Criollo ha aprovechado al máximo la popularidad que obtuvo con su aparición en la televisión nacional y poco después de que la competencia terminara anunció que abriría su cuenta de OnlyFans para deleitar a sus enamoradas con contenido exclusivo.

Mala noticia para sus seguidoras

En las últimas horas, el exparticipante del ‘Desafío’ publicó unas imágenes que alarmaron a más de uno, donde aparecía con una bata médica, pero apenas enfocaba sus piernas. “Salgo de una y me meto en 10″, anotó en la parte superior de sus historias.

Además, anunció que estaba listo para ingresar a cirugía sin dar muchos detalles al respecto, pues agregó que más adelante mostraría el motivo por el que le tocó correr a un hospital y tal como lo mencionó, publicó un video donde se logra ver lo ocurrido.

El accidente que sufrió Criollo se presentó mientras estaba entrenando en una barra de la que se soltaba con un pequeño salto para retomar la actividad, sin embargo, repentinamente se resbaló y con el tubo terminó golpeando su rostro.

En otra historia el deportista mostró cómo quedó tras la cirugía y por lo que se logra evidenciar la parte más afectada fue su nariz. “Muchas veces en la vida no pasa lo que queremos, muchas veces las cosas no se pintan bonito, pero está en nosotros en no dejarnos opacar y afectar por eso, como siempre he dicho, hay que verle el lado positivo a todo y meterle actitud”, escribió como reflexión tras la intervención. “Que nada ni nadie nos quite la sonrisa y recordemos que siempre después de la tormenta viene la calma. Feliz día mi gente”, concluyó.

“Me fui de cabeza”, dijo la Gorda Fabiola después de sufrir impresionante caída

En las horas de la tarde de este lunes 3 de octubre, la Gorda Fabiola vivió un momento de pánico en un salón de belleza y alarmó a todas las personas que se encontraban en el lugar, dado que la humorista se cayó al intentar subirse a uno de los asientos en el que le iban a realizar un procedimiento de belleza.

Sin embargo, a pesar de haber prendido las alarmas, el momento se convirtió de manera rápida en carcajadas que iban y venían de todas partes, pues hasta a la reconocida comediante colombiana le dio risa este suceso.

“Las cámaras de seguridad de @diversasoficial captaron estas impresionantes imágenes… ¡me fui de cabeza!”, expresó la Gorda Fabiola a través de las redes sociales al publicar el video de la caída. Por fortuna, esto no pasó a mayores y la comediante se encuentra en perfectas condiciones.