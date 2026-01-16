Lágrimas y valentía en el Rincón de los Castigos: Myriam se rapa la cabeza y el equipo Gamma da una lección de unidad

El Rincón de los Castigos volvió a ser el escenario de uno de los momentos más tensionantes y emotivos de la actual temporada del ‘Desafío Siglo XXI’. En una noche marcada por la resiliencia, tres integrantes del equipo Gamma decidieron entregar su identidad física en pro del honor de su grupo, dejando imágenes que ya se han vuelto virales y una ola de comentarios en redes sociales.

El peso de una decisión: ¿Cabello o permanencia?

La derrota de Gamma frente a Neos en el capítulo 115, durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, trajo consigo la penitencia más temida por los desafiantes: el corte de cabello extremo. La presentadora Andrea Serna anunció la noticia que puso a prueba el temple de los participantes, recordando el doloroso antecedente de Cami en la temporada anterior, quien sufrió un fuerte golpe a su autoestima tras despedirse de su cabellera rubia.

Sin embargo, este viernes 16 de enero de 2026, la historia se escribió de forma diferente. El primero en sentarse en la silla fue Zambrano, capitán de Gamma, quien con una seguridad envidiable no tuvo reparos en ser rapado. Al finalizar, su frase “el que es lindo es lindo” amenizó el ambiente cargado de nerviosismo. A él le siguió Kevyn, quien incluso bromeó con su abundante cabellera pidiendo un “capul al frente”, confiado en que su pelo crecería rápidamente para la gran final.

Myriam: La gran sorpresa que conmovió al país

El momento cumbre de la noche llegó cuando Myriam, desafiando las expectativas de sus compañeros y de la audiencia, dio un paso al frente. Aunque la risa nerviosa la acompañó durante el proceso, su mensaje final fue una lección de empoderamiento que resonó en todo el país.

“Yo lo asumí porque siento que el cabello largo no define nada. Para mí estar acá es importante, me gusta, lo busqué desde hace mucho tiempo, y eso pesó más que el pelo”, manifestó Myriam ante las cámaras del reality.

Este gesto de valentía fue sellado con un abrazo fraterno de Zambrano, consolidando a Myriam como una de las figuras más fuertes y maduras de la competencia.

Solidaridad o estrategia: La polémica con Gero

Cuando parecía que el castigo había terminado, Gero decidió sumarse a la sesión de peluquería de manera voluntaria. Aunque su corte no fue tan radical como el de sus compañeros, aseguró que lo hacía como una demostración de unidad para su equipo en medio de la derrota.

No obstante, esta acción no fue bien recibida por todos. En redes sociales, diversos usuarios acusaron al participante de “querer llamar la atención” e intentar figurar en un momento que pertenecía a Myriam y a los otros dos participantes. Este gesto ayudó a calmar el ambiente interno de Gamma, pero dejó un sabor agridulce en la audiencia digital.

Alarma por la salud de Isa en el equipo Neos

Mientras Gamma lidiaba con las tijeras y la máquina, el equipo Neos enfrentaba otra crisis. La presentadora Andrea Serna confirmó que Isa, una de las competidoras más destacadas, tuvo que ser retirada de urgencia tras sufrir una fuerte caída en la prueba anterior. El golpe, que afectó directamente su coxis, obligó a su traslado inmediato para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, el estado de salud de Isa es reservado, pero la producción del programa aseguró que entregará un reporte oficial a la brevedad. La incertidumbre sobre si la participante podrá continuar en la competencia mantiene en vilo a los seguidores de Neos, quienes esperan que la lesión no signifique su retiro definitivo del ‘Desafío Siglo XXI’.