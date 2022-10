Rosalía recibió tremendo golpe en la cara durante un show; un fan le lanzó inesperado regalo

La española respondió a la situación con una particular actitud y un mensaje en redes sociales.

Rosalía se catapultó a la fama internacional con su reconocido álbum El Mal Querer, el cual logró conquistar a millones de personas en las plataformas digitales. La cantante cautivó con sus sonidos, su estilo y su particular forma de cantar, navegando en diferentes géneros y herramientas artísticas.

Con el lanzamiento de su reciente proyecto Motomami, la catalana interactuó y despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos, quienes se reencontraron con ella durante la gira Motomami World Tour. Este viaje por distintos países permitió a los espectadores cantar toda clase de letras, bailar sus coreografías y disfrutar de los performances que preparó.

Sin embargo, recientemente, la europea fue protagonista de una serie de noticias en las plataformas digitales, ya que fue víctima de una inesperada situación por culpa del gesto que tuvo uno de sus seguidores en un show.

De acuerdo con contenidos que se difundieron en redes sociales, la artista se encontraba en el escenario dándole cierre a unos de sus temas cuando fue golpeada en el rostro por un detalle que le quería dar un fan. Rosalía estaba acompañada por sus bailarines, cuando fue sorprendida por un ramo de flores que le lanzaron desde la multitud.

El objeto le dio directamente en la cara, por lo que ella no evitó plasmar su gesto de asombro y descontento. En los videos se apreció la situación y la reacción que tuvo la española, quien soltó una breve sonrisa e hizo un gesto de arquera, apuntándole al responsable.

El clip termina con la cantante observando detenidamente a los asistentes, respondiendo con tranquilidad y retirándose de la tarima.

No obstante, Rosalía no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre el tema, por lo que recurrió a su cuenta oficial de Twitter para enviar unas palabras a sus seguidores, recomendándoles que no lanzaran objetos a la zona del escenario donde ella se encontraba. Este texto fue dedicado para evitar golpes o accidentes a la hora de su presentación.

“Por favor no tiréis cosas al escenario y si sois motomamis que las tiráis igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo este, gracias”, escribió la celebridad en el trino.

Rosalía se declaró fan de Shakira durante concierto en Bogotá

De acuerdo con lo que quedó reflejado en una serie de videos difundidos en las redes sociales semanas atrás, especialmente en Twitter e Instagram, Rosalía recibió una camiseta de color blanco que decía “Shakira”, por lo cual quiso regalar unas palabras dedicadas a la barranquillera y la huella que dejó en la industria musical.

En las imágenes, la artista y creadora de Malamente se tomó unos minutos en la tarima para mostrar la prenda que le dieron sus fans y afirmar lo mucho que admiraba a la colombiana desde que era una niña. La intérprete de Bizcochito puntualizó en que Shakira era una referencia para miles de personas, por lo que aquel presente lo iba a guardar con mucho amor y cariño.

“Tengo que decir algo. Desde pequeña amo a esta mujer. La amo, es una referencia. Así que voy a guardar esto con mucho amor”, aseguró la cantante, bastante emocionada ante la mirada de todos los asistentes.

Esta confesión, además del gesto que tuvo con la famosa cantante barranquillera, desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos expresaron la admiración y respeto que sentían por la española. Algunos plasmaron todo el amor que les inspiraba la joven, no solo por su talento, sino por la personalidad que proyectaba en cada ocasión que interactuaba con sus seguidores.

Este momento tuvo gran relevancia en los escenarios virtuales, al punto de que Shakira no evitó reaccionar y mostrarse agradecida por el gesto que tuvo Rosalía en la capital. La barranquillera publicó el video de la española y habló del cariño que sentía Colombia por ella y el trabajo que realizó hasta el presente.

“Rosi!!! Qué lindas palabras! Mi país y yo también te queremos mucho”, escribió la intérprete de Pies descalzos en una historia de su cuenta oficial de Instagram.