“Nadie sabe por lo que estoy pasando”: el curioso mensaje de La Liendra; ¿qué le pasa?

La Liendra es uno de los creadores de contenido con más seguidores en Colombia, en total suma seis millones en Instagram. Sin embargo, a pesar de que cuenta con el cariño de muchos internautas, hay también muchos que no están de acuerdo con su humor y sus publicaciones, por lo que suele recibir críticas constantemente.

El quindiano prefiere no prestarle mayor atención a aquellos que lo juzgan y, por el contrario, interactúa con las personas que lo apoyan. Asimismo, ha aprovechado su popularidad para invitar a sus simpatizantes a que sueñen porque él ha demostrado que siempre es posible salir adelante.

Por ejemplo, hace unos días el influencer compartió un emotivo video en el que mostró la casa en la que vivía antes de volverse reconocido en las redes sociales. Allí dejó en evidencia que habitaba en una invasión y que tenía apenas lo justo; no obstante, hoy su realidad es muy distinta, pues vive en una de las zonas más exclusivas de Medellín.

Las palabras de La Liendra que preocuparon a sus seguidores

Mauricio Gómez, el verdadero nombre del creador de contenido, hace poco le confesó a sus seguidores que estaba emocionado por un nuevo proyecto; sin embargo, preocupó a más de uno por un mensaje que escribió en sus historias de Instagram, en el que manifestó que nadie conoce lo que él está pasando en estos momentos.

“Me siento muy orgulloso y feliz de mi mismo. Nadie sabe por lo que estoy pasando y las batallas que peleo, pero no paro, tengo mucho más que dar y lo sé… no importa si ahora tengo más peso del que puedo levantar, pero sé que lo lograré”, afirmó el quindiano.

Luego, le agradeció a su novia, equipo de trabajo, amigos y demás por la ayuda que le brindan en todo momento. Asimismo, aseguró que si no fuera por ellos, no sería la persona que es hoy en día, por lo que son fundamentales en su vida. Agregó que para él los ‘me gusta’ ni los comentarios son importantes, con tal de tenerlos a ellos.

“Hoy inicia una nueva etapa en mi vida, no me importa si me ven muchos o pocos, solo quiero ser feliz cada vez que me siente en esta silla, es lo único que me importa”, concluyó. Vale la pena mencionar que el proyecto del creador de contenido se trata de hacer streams en Twitch, la plataforma de emisiones en vivo que cada vez es más popular.

La “prueba divina” que encontró La Liendra sobre posible infidelidad de Dani Duke

A propósito de las infidelidades, el hombre aprovechó en una dinámica para “preguntarle” a Dios si Dani Duke está saliendo con alguien más. “Diosito, tú que estás ahí, que todo lo sabes… ¿mi novia alguna vez me ha engañado?”, dijo La Liendra y luego de hacer la pregunta sonó un trueno.

Sin embargo, el hombre quería una prueba más contundente, por lo que expresó: “Si cuento del diez al cero y cae un relámpago, mi novia me ha engañado, eso sería una señal. Nueve…”, en ese instante cayó un rayo, lo que él tomó como una “prueba divina” de que su novia le es infiel.

De igual manera, es necesario destacar que lo que dijo el creador de contenido fue en tono de juego, pero hay una gran cantidad de personas que creen en este tipo de situaciones y afirman que sí son “señales del destino”.

La Liendra y Dani Duke son una de las parejas más reconocidas en todo el territorio nacional por el ámbito en el que se desenvuelven, las redes sociales. Asimismo, a través de estas han podido reunir una fortuna y formar varias empresas.