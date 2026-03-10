La Liendra se fue contra influenciadores que se ‘quemaron’ en jornada electoral: “Gente preparada, no famosa”

Varios influencers colombianos aspiraron a la política y fueron foco de reacciones en redes sociales, luego de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. En este espacio se revivió el constante debate sobre la presencia de creadores de contenido en el Congreso de la República, basándose en si tenían o no conocimientos para llevar un cargo de este tipo.

A pesar del apoyo que recibieron varios famosos, otros rostros comentados de las plataformas digitales se quemaron y no lograron llegar al cargo que deseaban. Esto demostró que, a pesar de contar con muchos seguidores, las votaciones no se basaban en ello, sino en la inclinación por quienes tenían trayectoria en la política.

La Liendra fue uno de los que se pronunció sobre este asunto, afirmando que estaba orgulloso de los resultados en las urnas, pues consideraba que había detalles que manejar para lograr ubicar a estos influencers en una curul.

La reacción se habría dado tras lo sucedido con Felipe Saruma, Pechy Players, Lily Díaz, entre otros. Muchos no alcanzaron a recibir el apoyo necesario, por lo que quedaron por fuera y salieron a sus cuentas oficiales a hablar sobre dicha jornada electoral.

El exparticipante de La casa de los famosos 2 soltó unas palabras sobre esto y fue claro en que le parecía algo correcto.

“Todos los influencers que se lanzaron este año a la política, todos tuvieron muy poquitos votos y no les dio. Y eso me parece muy bien”, dijo en un clip.

La Liendra, que fue seguido por Álvaro Uribe Vélez en Instagram, señaló que esto hablaba bastante de la tendencia en Colombia, la cual no apoyaba a cierto tipo de perfiles de cara a las elecciones.

“Aunque sean colegas míos, hasta amigos. Parce, si quiere déjeme de hablar por hacer esta historia, pero nea, uno no puede querer pasar de ser influencer y hacer videos de risa a querer ser parte de la política de Colombia simplemente porque te piden foto o eres famoso”, afirmó.

“Creo que la política es algo que se tiene que tomar muy en serio. No es una moda, no es un juego y además, no, como que se levantaron un día y quisieron ya ser políticos y eso no es así”, agregó.

Al hablar sobre el desempeño de los políticos que había en el Congreso, el influencer lanzó crudas palabras y criticó lo que se realizó hasta el momento.

“Yo sé que en el Congreso, en la Cámara, en la política de Colombia hay gente muy nefasta que no hace nada por nuestro país, pero no va a cambiar si los quitamos y metemos al influencer”, se escucha.

En ese mismo post, La Liendra ubicó un mensaje con el que tiró sablazo a estos aspirantes: “Hagan la tarea completa, no de un día para otro. Nuestro país necesita gente preparada, no famosa”.