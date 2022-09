Carolina Cruz reveló a SEMANA por qué sus hijos se llaman Matías y Salvador

La modelo y presentadora Carolina Cruz se convirtió en un ícono nacional luego de ser madre por segunda vez, más aún debido a que la salud de su pequeño y el desarrollo no fuese el esperado, sin embargo, la amorosa madre ha demostrado en este año y medio -particularmente- cuánto valor hay en su alma.

Muchas personas creen que los significados de los nombres tienen mucho que ver con el rol de quien lo lleva, en la vida, por eso decenas de padres que buscan un nombre para sus hijos se fijan en qué significa el término, sus raíces y demás datos que puedan encontrar en dicha búsqueda.

Así, Carolina Cruz contó a SEMANA de dónde sacó los nombres de sus dos hijos, pues afirmó respecto al nombre de su segundo hijo, Salvador: “Siempre tuve ese nombre [en mente], nunca pensé en otro nombre, lo discutí con Lincoln y a él también -desde que se lo dije-, dijo: ‘¡Me encanta, de una!’”.

Y agregó que entendió, después de su nacimiento, el verdadero significado: “Vine a entender el por qué de ‘Salvador’, después con todo lo que pasó, porque entendí que vino primero a salvarme a mí y a salvar otras vidas. Como que desde el día uno dijimos ‘se va a llamar Salvador’ y después nos dimos cuenta de que llegó a salvarnos, empezando a nosotros y posteriormente a muchas personas”.

De la misma manera, la modelo expresó en el diálogo con SEMANA, que le sucedió lo mismo con su primogénito: “Igual fue con Matías. Matías significa ‘regalo de Dios’ y desde el día 1 le dije a Lincoln, (padre de sus hijos) ¡Yo quiero que se llame Matías!, y me dijo, busquemos el significado y de una, ya dijimos ¡Matías! Y con salva fue igual.

Y es que fue gracias a Salvador, nacido en febrero de 2021 y quien tiene megacefalia -(y agua en su cabeza, pero no en su cerebro)- que, luego de varias semanas de tratamientos médicos, Carolina decidió empezar la fundación Salvador de Sueños, desde donde ayudan a las familias y bebés que tienen alguna condición médica y que por diversas razones, no cuentan con los recursos económicos para darles el tratamiento adecuado a sus bebés, puesto que implica gran esfuerzo en dinero, más el físico y mental.

A través de su fundación, Carolina ha impactado la vida de decenas de familias y bebés de 0 a 5 años que padecen algún tipo de discapacidad. Al cuestionársele sobre cuál era la historia que más la ha impactado, mencionó a Mateo, un niño que vive en Pereira, Risaralda, “que su mamá era una mujer drogadicta de la calle; Mateo nació con muchas malformaciones, pero es un niño que neurológicamente está perfecto y su mamá lo abandonó”.

“Y es una de las historias que más me tocó el corazón, porque tiene -por fortuna- su mamá adoptiva que decidió acogerlo, esa mamá se lleva toda mi admiración, mis aplausos y ese chiquito que estoy segura va a lograr muchas cosas positivas en la vida”, agregó con gran emoción la presentadora de Día a Día.

Por su parte, la también presentadora Ana Karina Soto, manifestó a SEMANA que “más allá de querer y admirar a Caro y vivir de cerca todo lo que ella ha vivido con su Salvador, siento que lo más lindo es eso la misión que ella está haciendo de apoyar a otros niños que lo necesitan” y destacó la “labor de corazón muy genuina muy entregada preocupada por el tema de la salud de muchos niños en nuestro país que no tienen los recursos ni posibilidades”. Mientras que Janeth Waldmant afirmó que apoyar a la modelo, viene en su ADN.

Asimismo, Cruz dijo a SEMANA que le es difícil “escoger solamente una [historia], porque todas las historias me han tocado el corazón, pero lo que más me cuesta es no poder decirle que sí a todos los chiquitos, porque no hay uno que valga más que el otro, o no hay uno que sea más importante que el otro, quisiéramos poder ayudar a todos los niños de Colombia, pero es imposible, sin embargo, estamos ayudando y logrando cambiar la vida de muchas personas”.

También, reafirmó: “Lo que más me duele y me cuesta trabajo, es tener que decir que no a alguna situación que se nos sale de las manos y que sabemos que no podemos solucionar” y aprovechó para invitar a quienes quieran apoyar a los pequeños que reciben ayuda gracias a su gestión y la de todo el equipo que la acompaña; visitando el museo Generación X que expone varios elementos como caseteras, películas y demás implementos que se usaron antes del nuevo milenio y que hacían parte de la cotidianidad.

“¿Por qué apoyar a ‘Salvador de sueños’?, creo que cuando uno vive en realidad en carne propia una situación compleja y se da cuenta de que muchas personas la viven desde otro punto de vista (refiriéndose a la situación económica compleja de muchas familias), te das cuenta de que necesitas servir si no viniste aquí a servir, pues no entendiste mucho el mensaje”, dijo Carolina Cruz.