Luisa Fernanda W recuerda con un video el inicio de su relación con Pipe Bueno

De la relación de La W con Pipe bueno se ha hablado mucho últimamente, debido a que los dos artistas están esperando a su segundo hijo, Domenic, que está a pocas semanas de nacer.

De hecho, hace poco celebraron el baby shower respectivo, donde varias luminarias de las redes sociales fueron a felicitar a la pareja y a dejarle un hermoso detalle al bebé que está en camino. Durante el encuentro jugaron a enrollarle papel higiénico a La W para ganar un concurso, que consistía en adivinar la medida exacta de la pancita de la mamá, juego en el que la mayoría se rajó.

Uno de los detalles más graciosos de este evento fue ver a la actriz Lina Tejeiro emocionada tocando la barriga de Luisa y sintiendo los movimientos de Domenic dentro del vientre. ¿Será que Lina se anima a tener el de ella?

Dentro de este derroche de ternura y amor, Luisa decidió dedicarles un tiempo a sus seguidores y realizó una dinámica con ellos a través de sus historias de Instagram, donde los fans de la también cantante le pedían fotos específicas.

Entre las imágenes solicitadas, La W publicó fotos de ella en París, Grecia y México, también retratos de ella con sus diferentes cambios de look y hasta un video del pasado baby shower de Máximo, el primogénito de la pareja.

Pero hubo un video en especial que causó revuelo no solo en la cuenta oficial de Luisa, sino en todas las redes sociales, pues se replicó en tan solo minutos. En dicho clip aparecen Luisa y Pipe bailando reguetón en un yate mientras los acompañantes les hacen corrillo y les gritan chistes. No sería nada raro si no fuera porque es de la época en que iniciaron su relación.

Recordemos que Luisa estuvo en el ojo del huracán cuando hizo pública su relación con Pipe porque estaba muy reciente la muerte de su exnovio, el fallecido cantante Fabio Legarda, quien murió a causa de un tiroteo en Medellín.

Según muchos seguidores del fallecido cantante y de las hermanas Legarda, Luisa no respetó el respectivo luto que se debe tener cuando se muere la pareja de una persona. Por otro lado, muchos defendieron a Luisa argumentando que la vida sigue y si ella encontró un nuevo amor, debe aprovecharlo, pues sería uno de los deseos de Legarda, ver a su amor feliz.

¿Cuál es la mentira que le dice Pipe a Luisa?

A pesar del inicio de relación tan difícil que tuvieron Pipe y Luisa, los dos han sabido superar los obstáculos y hoy ya conforman una familia ejemplar, clan que está a punto de agrandarse con la llegada de Domenic.

De hecho, Luisa ha aprovechado este embarazo para tener mucho contacto con sus seguidores y les regala diferentes videos, en los que a veces incluye a Pipe.

En uno de los videos donde aparecen los dos, Luisa estaba hablando de que se siente muy “rellenita” debido a que ya está en los últimos meses de gestación. Pipe atinó a decirle que se veía bien, pero Luisa le reafirma que no, que su barriga está grande y por ende el resto de su cuerpo está más redondo.

“Como ya estoy en mis últimas del embarazo, me siento superllenita, el único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada: es Pipe. ¿Amor, tú por qué me dices mentiras?”, dice Luisa en el video, a lo que Pipe responde: “He visto otras barrigas muy serias, esa barriga es petit, hay unas barrigas… Es como yo, estoy gordo, no estoy embarazado y te pregunto y me dices: estás bien. La misma gü3v0#@¿@”.