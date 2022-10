“¿Por qué dices mentiras?”: Luisa Fernanda W le lanzó varias preguntas a Pipe Bueno

Los últimos meses de embarazo suelen ser los de mayor crecimiento, pues es cuando el bebé se termina de desarrollar, por ello, las mujeres empiezan a tener diferentes cambios hormonales y de peso. En ese sentido, la influenciadora, Luisa Fernanda W realizó una actividad en Instagram para formularle algunas preguntas a su pareja, Pipe Bueno.

En la dinámica también buscó apoyo en sus seguidores y personas que hayan pasado por situaciones similares. En la conversación, Luisa le hizo una serie de preguntas a Pipe, en las que él intentó bajar la tensión.

– Luisa: “Como ya estoy en mis últimas del embarazo, me siento superllenita, el único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada: es Pipe. ¿Amor, tú por qué me dices mentiras?”.

– Pipe: “He visto otras barrigas muy serias, esa barriga es ‘petit’, hay unas barrigas…”.

– Luisa: “Pero más que la barriga…”.

– Pipe: “Es que estamos hablando de la barriga”.

Luisa: “Pero también te estoy diciendo que estoy llenita la cara”.

– Pipe: “Ah, pero es que duermo contigo todos los días, no noto eso”.

– Luisa: “Ahhh, eso es diferente”.

– Pipe: “Es como yo, estoy gordo, no estoy embarazado y te pregunto y me dices -estás bien -. La misma gü3v0#@¿@”.

– Luisa: “[Risas] pero pienso que deberías analizar y darte cuenta. Pero todo hace parte del proceso. No sé si a ustedes les pasa, mujeres, pero una, a veces, se da tan duro. A veces me pasa…”.

Además, señaló que ella ha amado todas sus etapas, pero que en ocasiones es difícil. “Yo me amo en todas mis etapas, pero, a veces, me tiro duro. No sé si a ustedes les pase”, reiteró.

Sobre la misma línea, Luisa aceptó que está pasando por diversos cambios de ánimo, además, de otras actividades que cambian con el embarazo:

“Soy un ser humano y, con ese tipo de cosas, a veces, me doy duro. Y se me olvida y digo – verdad, es que estoy creando una vida. Y como antes llevaba una vida más activa, de hacer ejercicio, me hacía sentir muy bien-.Y ahorita, que no lo estoy haciendo, por temas de cuidado. Me empiezo a tirar duro con esas cosas. Después me digo: – ¿Cómo así?, estás pasando por una etapa, ya. Respira profundo, relájate y vívela -… Pero, a veces, a uno se le olvida”.

“Ya casi voy a dar a luz”

Debido a que el embarazo de Luisa es público, todos están al pendiente de la evolución de este, por eso, en sus redes sociales la pareja aseguró que ya había iniciado su conteo regresivo para el parto; esto debido a que Luisa ya empezó a notar cambios importantes previos al nacimiento de su segundo bebé.

Entre los cambios están la hinchazón de su rostro y el ahogo normal que se da cuando los bebés empiezan a crecer en tamaño.

Así quedó evidenciado en el más reciente Instagram Live que realizó la influenciadora junto a su pareja, Pipe Bueno. En el video, la mujer invitó al cantante a que la desmaquillara y allí aprovecharon la interacción para contar sobre cómo va el proceso de gestación.

“Me estoy viendo en esa cámara y tengo la cara tan hinchada, hinchada como que ya voy a dar a luz, ya casi voy a dar a luz”, expresó Luisa con mucha emoción al respecto, mientras Pipe retiraba el maquillaje de su piel.