Sorpresiva reacción de Lina Tejeiro al tocar la pancita de Luisa Fernanda W, ¿se antojó de ser mamá?

La actriz no ocultó la emoción que sintió al acercarse al vientre de su amiga.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se preparan para la llegada de su segundo bebé, fruto de su amor, el cual llamaron Domenic. La pareja, en distintas ocasiones, demostró la emoción y la felicidad que sintió con la noticia, teniendo en cuenta el proceso que vivieron con su primogénito Máximo.

Ambos creadores de contenido cautivaron con las situaciones que rodearon el segundo embarazo de la youtuber, ya que, a diferencia de la gestación de su primer hijo, la empresaria pasó por momentos incómodos y angustiantes. Estos imprevistos de salud la llevaron a tomar un reposo y muchos más cuidados para que todo fluyera de la mejor manera.

No obstante, recientemente, la empresaria, y creadora de la marca Divva, se robó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de contenidos relacionados con el baby shower que organizó para Domenic. La paisa invitó a algunos allegados y pasó un rato agradable con varios de sus amigos más queridos.

Sin embargo, los curiosos se percataron de una particular situación que quedó registrada en una serie de videos en la cuenta oficial de Instagram de Luisa Fernanda W, la cual involucraban a Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana. Según se pudo ver, la artista tuvo un acercamiento especial con el vientre de su amiga, dejando en evidencia una sorpresiva reacción al sentir al bebé.

De acuerdo con lo que se conoció, la tiktoker logró llegar a tiempo al festejo de sus allegados, puesto que se encontraba en un viaje por Costa Rica, debido a asuntos laborales. Tejeiro cumplió la cita y terminó protagonizando el inesperado clip, donde se mostró asombrada al sentir las ‘pataditas’ de Dominic.

Lina quiso consentir la pancita de Luisa Fernanda W, sintiendo los movimientos del pequeño que estaría por nacer en un par de meses. La actriz soltó un grito de sorpresa, haciendo distintas preguntas sobre el cuerpo del bebé, las rutinas durante el embarazo y las sensaciones que hay en esta faceta.

“Ay, ¿qué es eso?, ay no, me dio de todo. No ma$%&, se sigue moviendo”, dijo la artista en el clip, donde plasmó lo asombrada que estaba.

Varios de los invitados indagaron a qué se debía el interés de Tejeiro por este tema, dándole paso para ella bromear y asegurar que quería “comprar uno de esos”.

Así fue el baby shower de Domenic, segundo hijo de la pareja

Según quedó registrado, en una pared de uno de los salones de la casa adecuaron un arco con el nombre del pequeño y una mesa con la torta y diferentes pasabocas como macarrones, postres y dulces.

Aparte de este espacio, Luisa dedicó una zona de su jardín para las mesas de los invitados y unas cuantas bajo techo para aquellos que prefieren estar dentro del recinto. Todo decorado con flores blancas, color crema y plantas verde olivo.

En una mesa especial quedó la zona de comidas, una de las debilidades de La W, y se pueden ver platos extensos de minihamburguesas, miniperritos calientes, minitacos y otra cantidad considerable de delicias versión “mini”.

Entre los invitados a esta celebración estuvieron Nanis Ochoa, Lina Tejeiro, Luisa Chimá, Dani Duke, Christian Caína y Erwin García (“Los del Ñam”) y no podía faltar la mamá de Luisa, siempre al pie de ella para ayudarla en lo que necesite, entre otros invitados influencers.

Uno de los momentos más especiales e inesperados fue la aglomeración de la mayoría de los invitados en el cuarto privado de La W. El motivo: ver el video de la nueva canción de Pipe junto a Silvestre Dangond y Darell, Prohibido.

Ya entrada la noche empezaron los juegos referentes a la maternidad de Luisa. Una de las dinámicas era calcular a ojo cuánto medía la panza de la ‘influencer’ y enrollar un pedazo de papel. Aquel que lograra darle a la medida más precisa ganaba. Hasta donde se puede ver en las historias de la instagrammer, Nanis Ochoa fue la ganadora.

Luego empezó la música y una barra estaba lista para que los invitados pudieran degustar de diferentes licores y cocteles. Momento en el que sonó todo el repertorio del jefe del hogar, Pipe Bueno.