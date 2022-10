Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron secreto para mantener la “llama” encendida en su relación

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional, debido a toda la historia que rodeó el inicio de su romance.

El cantante y la empresaria cautivaron la atención de miles de personas con el vínculo que crearon, luego de una fuerte ola de rumores y especulaciones que se dieron tras la muerte de Fabio Legarda, expareja de la paisa.

Tras unir sus vidas y darle la bienvenida a sus hijos, Máximo y Domenic, ambos creadores de contenido fueron centro de distintas noticias en las plataformas digitales, donde más de uno de sus seguidores se interesó por conocer detalles del noviazgo que sostienen. Muchas personas quisieron indagar sobre el amor que sienten el uno por el otro, además de las vías que toman para no aburrirse o perder la química que crearon.

Por tal motivo, recientemente, la pareja quiso realizar una dinámica de preguntas y respuestas en la cuenta oficial de Instagram de Luisa Fernanda; no tuvieron lío en sincerarse y responder a toda clase de inquietudes sobre su unión. Los colombianos compartieron la actividad y dieron declaraciones sobre los momentos que vivieron a lo largo de estos años.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de contenidos, un curioso utilizó la casilla de preguntas para interrogar al cantante y a la youtuber sobre cuál sería la palabra que utilizarían para definir al otro. Al intentar elegir el término adecuado, ambos lanzaron largas respuestas, donde confesaron cuál era el “secreto” para mantener encendida la llama de su amor.

El primero en responder fue el intérprete de Cupido falló, quien puntualizó que la paisa lograba sorprenderlo constantemente, lo hacía salir de la monotonía y causaba toda clase de reacciones para que el interés no se perdiera a lo largo de su relación.

“Me tocaría dar muchas, pero voy a dar una o dos y voy a decir por qué. Desde que conocí a Lu nunca sé qué va a pasar. Justo hablábamos del tema de la monotonía y eso es importante en nuestra relación. Es que Lu es indescifrable. Siempre me sorprende y por eso mantengo ahí mirando la película a ver qué va a pasar”, dijo el representante del género popular en el post, despertando una sentida emoción en su pareja, quien lo grababa.

Por su parte, Luisa Fernanda W señaló que tiene muchas palabras para definir a su novio, pero lo concretaría en “alegría” y “amor”, ya que se siente llena de sensaciones desde que está con él.

“En mi caso, lo definiría en muchas palabras, pero en el caso de Pipe es alegría completa y amor. Yo con él me divierto mucho, todo el tiempo me estoy riendo y tenemos algo de qué hablar y discutir siempre. Es alegría, me hace reír y aparte es un hombre muy amoroso”, dijo la empresaria y creadora de Divva.

Para finalizar, Pipe Bueno quiso dar unas recomendaciones para evitar que la rutina opaque las relaciones amorosas, centrándose en que es importante no cometer el error de dejar que todo cambie o se muera. Para el artista es primordial innovar y cautivar al otro con detalles o sorpresas, tal y como lo hace la influencer.

“La monotonía jode las relaciones. Como es muy fácil caer en la monotonía, que también es normal, sean disruptivos, alguno de los dos tiene que tomar el sartén por el mango y hacer un viaje, una salida inesperada, una sorpresa… cualquier cosa. Cuando uno nunca sabe qué va a pasar, se mantiene la tensión”, indicó el antioqueño en un video, donde mostró cómo mantiene su amor intacto en este momento.