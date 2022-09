Luisa Fernanda W reveló cómo será su segundo parto

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia, debido a la amplia trayectoria que construyó en los medios digitales desde que era muy joven. Su experiencia haciendo videos la llevó a sumar millones de seguidores, quienes actualmente se interesan completamente por su vida profesional, personal e íntima.

Tras el nacimiento de Máximo Giraldo Cataño, fruto de su amor con Pipe Bueno, la youtuber se dedicó de lleno a sus emprendimientos y al lanzamiento de sus líneas de maquillaje, las cuales conquistaron a diferentes mujeres. No obstante, cuando menos se lo imaginaron los fans de la paisa, ella sorprendió con el anuncio de su segundo embarazo, el cual le dará la bienvenida a otro niño.

En medio de la curiosidad que se generó en los usuarios de redes sociales, la influencer llamó la atención con el proceso de gestación que vive, ya que, por exceso laboral y personal, terminó hospitalizada y bajo revisión médica. Al recuperarse, la antioqueña regresó a su hogar y tendrá que seguir algunos cuidados que le recomendó el doctor.

Recientemente, durante el tiempo de descanso que decidió tomar, Luisa Fernanda hizo una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores y despejar inquietudes sobre su vida. La paisa se centró en interrogantes sobre su embarazo y reveló detalles de cómo será el parto.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post de la cuenta oficial de Instagram de la influencer, una persona se interesó por preguntarle cómo se sentía en este momento de su vida, a lo que ella agradeció de manera genuina.

“Me siento muy feliz cuando me preguntan cómo me siento, hoy me siento muy bien, por eso estoy aquí interactuando con ustedes, porque mi semblante está como bien”, dijo en un clip.

La empresaria señaló que está ansiosa por el nacimiento de Dómenic, por lo que añora tenerlo pronto en sus brazos y dedicarle todo el amor que tiene para él. Luisa Fernanda no dudó en sincerarse y enfatizar en lo complejo que fue este proceso de gestación en comparación con el de Máximo, ya que con el segundo bebé su salud y su cambio hormonal se vieron afectados.

Para finalizar, la paisa señaló que el segundo parto será en Bogotá, por lo que el niño tendrá todo el ambiente rolo.

“Si Dios quiere Domenic va a nacer aquí en Bogotá, entonces uno paisa y el otro rolo, los dos con flows distintos, pero sabrosos”, afirmó.

Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que fue hospitalizada

Días atrás, a través de las historias de su cuenta oficial de la plataforma digital, Luisa Fernanda decidió pronunciarse y comentar un poco de su salud actual. En medio del parte que les dio a sus fans, la influencer comentó acerca de los síntomas que tuvo y los problemas que surgieron para que terminara en urgencias.

Previo a relatar los acontecimientos, la creadora de contenido quiso aclararles a algunas personas que su malestar no tenía nada que ver con las prendas que usó en las reuniones y fiestas de Rancho MX, al igual que los tacones que suele llevar con sus atuendos. Varios haters la atacaron con estos argumentos, indicando que era por no cubrirse y lucir outfits más discretos.

“Muchas personas se preocuparon. Otros decían que me hospitalizaron por andar de rumba en Rancho MX, usando tacones, y porque me destapo la barriga y al bebé le da hipo. A los bebés les da hipo por el desarrollo de sus pulmones, o sea no porque les dé frío. A los bebés les da hipo para desarrollar sus pulmones, es algo completamente normal en el embarazo. Pero bueno, no, esas no fueron las causas, ya les voy a contar”, indicó la instagramer en su clip.

Según especificó en los clips, la empresaria compartió que todo comenzó con un dolor de espalda que le inició días atrás, pero se sentía normal, por lo que no le prestó mayor atención. Sin embargo, ante esta molestia decidió consultar con su médico y preguntar por estos dolores que aumentaron considerablemente.

“Me paso a urgencias y resulta que estaba teniendo contracciones, no muy fuertes, pero sí seguidas. Y resulta que me hicieron todos los exámenes respectivos y el cuellito del útero se me estaba acortando, entonces por eso me dejan hospitalizada. Pero, gracias a Dios, Dómenic llegó muy bien, es decir, el líquido amniótico bien […] mi obstetra súper teso, es el mejor, todo el equipo de doctores que me atendió demasiado profesionales, entonces me ayudaron a regular esas contracciones”, afirmó la paisa en el contenido que subió.