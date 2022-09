Luisa Fernanda W se defendió de las críticas por su nueva canción: ‘El último adiós’

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más reconocidas por sus publicaciones y emprendimientos, pero hace unos días dio a conocer un tema musical que grabó con su pareja sentimental, el cantante de música popular Pipe Bueno.

La pareja grabó la canción El último adiós, la cual fue muy popular hace más de 20 años por la intérprete mexicana Paulina Rubio.

La faceta musical de Luisa Fernanda W no cayó bien en muchos internautas, a pesar de que no es la primera vez que lo hace, pero muchos le dicen en las redes sociales que es mejor con sus videos de maquillaje y otras creaciones que hace en las plataformas digitales.

El último adiós ya está disponible en todas las plataformas digitales”, publicó la influenciadora en su cuenta de Instagram, con una parte del video del tema musical que cantó junto a Pipe Bueno.

De inmediato, esta publicación generó la reacción de cientos de usuarios de la red social, muchos para criticar su interpretación. “Lu (Luisa) la verdad eres muyyy tesa para muchas cosas. Pero en ocasiones uno debe de ser buen amigo, buena pareja y decir la verdad. Eres hermosísima, pero la cantada no es que sea lo tuyo. Tal vez como hobby, pero profesionalmente no”, fue uno de los comentarios que le escribieron a la antioqueña.

Luisa Fernanda W no se quedó atrás y decidió responder a sus críticos, tal como lo ha hecho en otras ocasiones en las que ha tenido estas diferencias con los cibernautas.

La influenciadora publicó un video interpretando una estrofa de la canción ‘El último adiós’, junto con el mensaje, “cuando me dicen: no cantes más”, como respuesta a todos sus detractores en tono irónico, por todos los comentarios negativos que recibió por esta nueva incursión en la música.

“No podemos creer todo lo que vemos”: Luisa Fernanda W mostró cómo se ve su rostro sin filtros

Actualmente, la antioqueña tiene más de 17 millones de usuarios en Instagram, donde suele compartir contenido relacionado con su vida y el gusto por el maquillaje.

Luisa Fernanda W volvió a relucir en los escenarios digitales, luego de que mostrara el poder que tiene la aplicación de filtros sobre una de sus fotos.

Entre las actualizaciones de varias redes sociales, desde hace ya un tiempo, se incorporó la opción de tomar una fotografía con un filtro que modifica la apariencia de la persona o el lugar, según el nivel de retoque que tiene el mismo. Este tipo de cambios en las plataformas ha sido cuestionado por varios sectores, ya que factores como la inseguridad y falta de autoestima han dado prueba del impacto que generan los cambios físicos.

La influenciadora habló al respecto de los filtros en las fotografías. Por medio de un video en forma de tutorial, la también cantante mostró el proceso que le realizó a una foto suya posando y el cambio radical que tuvo al agregarle varios retoques.

Luisa indicó a la audiencia digital sobre el posible “abuso” en la edición de fotografías y esto cambia totalmente la realidad de lo que muestra una persona.

“Definitivamente, no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales, miren cómo cambia mi rostro cada vez que me pongo este efecto –lo muestra–. Es más, este tipo de aplicaciones te modifican tanto tu rostro que puedes ponerte hasta pelo –se puso cabellera–; miren esto, me veo como una persona totalmente diferente”, afirmó la empresaria.

La creadora de contenido les dijo a sus seguidores que existe la posibilidad de alcanzar algunas de estas modificaciones automáticas y digitales mediante el maquillaje. Además, cuando las transformaciones ya son tantas, hay que cuestionarse hasta qué punto darles uso a los retoques fotográficos.

“Y sí, hay efectos que se pueden lograr con maquillaje, pero este tipo de efectos tan perfectos donde te ves como una muñeca irreal, eso no hay que creerlo mucho”, opinó Luisa W.