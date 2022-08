¿Y Luisa Fernanda W? Pipe Bueno besó a una fanática en la boca en pleno concierto

Pipe Bueno es uno de los cantantes del género popular con más éxito por sus presentaciones en vivo, pero en una de ellas el intérprete de canciones como Guaro, Recostada en la cama, Te hubieras ido antes y Te parece poco, entre otras, tuvo un momento que ha generado muchos comentarios.

En redes sociales circula un video del cantante en una de sus actuaciones en vivo, en el que sube a la tarima a una de sus seguidores y se da un beso con ella.

La publicación de cuentas con información de la farándula como @rechismes, despertó la reacción de los cibernautas. Para unos, este tipo de acciones de los artistas son normales, para otros, esto es una ofensa a su pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W.

“Tan vendido el marketing es cosa seria”. “Que hará entonces cuándo nadie lo está viendo, que peligritooo”. “Ese como que en cada concierto que hace se besa a sus fans. Eso ya no es raro. He estado en varios conciertos de él y siempre hace lo mismo, se vuelve harto”. “Qué mal, creo que uno no puede rebajarse de esta manera solo por show. “Nooooooo. Por más famoso que sea, de Luisa (Fernanda W) no aceptaría algo así”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Los cantantes de música popular han dejado en algunas ocasiones que sus fanáticos suban a la tarima para expresar su admiración, pero el beso de Pipe Bueno con la seguidora ha generado reacciones, particularmente por su relación con Luis Fernanda W, con quien tiene a su hijo Máximo y esperan a su segundo bebé.

La confesión de Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno y su hermano

La creadora de contenido Luisa Fernanda W ha compartido diferentes momentos en sus redes sociales mientras espera a su segundo hijo Domenic. De hecho, ha tenido mucho tiempo libre para realizar actividades en casa. En los últimos días, la influenciadora compartió una serie de fotos de su pasado.

Tras mostrar fotos de su niñez, dijo que su hijo Máximo no solo se parecía a ella o a su pareja Pipe Bueno. Luisa Fernanda señaló que ha notado muchos cambios y similitudes del pequeño en su familia, pero especialmente en la familia paterna.

En una serie de historias que compartió en su perfil de Instagram, Luisa contó que es extraño ver el crecimiento de su hijo, pues algunos días se parece a ella y otros a la familia de Bueno, y agregó que especialmente a Miguel Bueno, hermano del cantante.

“Es muy extraño, porque Máximo tiene muchas cosas mías. Pero yo también veo unas fotos de Pipe y unas fotos de Miguel, el hermano de Pipe, chiquito, y es igual a Máximo. Es una mezcla muy impresionante; a veces se parece mucho a Pipe, tiene días en los que se levanta y se parece mucho a mí. No entiendo, yo creo que los niños son así”.

Tras su reflexión y mostrar las fotografías, la influenciadora señaló que Máximo seguirá cambiando y seguirá siendo una mezcla de los dos. “En conclusión, yo digo que tiene muchas cosas de los dos”.

A propósito del embarazo de su hijo Domenic, Luisa Fernanda W recibió críticas por la ropa que usa mientras espera su segundo hijo, pero ella decidió responder en una de sus publicaciones en la cuenta de Instagram que suma cerca de 17.6 millones de seguidores.

“Y tú deja de meterte en la vida de los demás, ocúpate de tu vida si es que tienes una”, se lee en el pequeño fragmento audiovisual, donde aparece la mujer posando frente a la cámara de su teléfono celular y con una llamativa combinación: un enterizo color nude descubierto en el abdomen y espalda, gafas de sol, cabello recogido y bolso de mano.