Luisa Fernanda W confesó cómo se enamoró de Pipe Bueno y dio detalles

Múltiples señalamientos y rumores causó el inicio de la relación de la influencer Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, que salió a la luz tan sólo unos meses después de la muerte del cantante Legarda, quien era la pareja de ella cuando una bala perdida le quitó la vida en la ciudad de Medellín.

La pareja ya lleva cerca de tres años de relación y tienen dos hijos: Máximo, quien en octubre próximo cumplirá dos años, y Domenic, que nacerá, probablemente, para ese mismo mes, según dijo la también empresaria en días pasados.

Luisa Fernanda W quiso poner fin a todos los rumores y especulaciones que se han tejido alrededor de su relación con el cantante de música popular y contó detalle a detalle cómo se enamoraron en 2019. “Realmente, es una historia que ni él ni yo nos esperábamos”, dijo.

La historia de amor se comenzó a tejer cuando Luisa Fernanda W y Pipe Bueno empezaron a trabajar juntos, pues ella también le ha apostado a la música y ha lanzado varias canciones. En medio del ambiente laboral, descubrieron que tenían mucha química.

“Pipe es ese tipo de personas que le encanta apoyar a sus amigos trabajando. Es una persona que con sus amigos músicos los apoya en su carrera y en las sesiones de grabación está pendiente y aporta muchas ideas”, destacó Luisa.

Con la influencer también comenzó a tener ese tipo de “detalles”, pero ella no se los tomaba tan personal, porque “él es así con sus amigos”. “Luisa no te empelicules”, se decía así misma. Pero, con el pasar de los días, Pipe Bueno comenzó a tener otro tipo de detalles, como, por ejemplo, enviarle flores e invitarla a sus shows musicales.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya llevan cerca de tres años de relación y tienen dos hijos. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

“Comenzamos a compartir muchos momentos juntos. En ese momento yo no sabía que él me gustaba, yo como que me lo negaba. Sí, es mi amigo, pero esto es solamente como un jugueteo, nada de que me guste”, cuenta la cantante sobre sus sentimientos en aquel momento.

Sin embargo, todo cambió cuando Pipe Bueno no le habló durante un día entero. “Ahí es cuando se me prende una lucecita”, pues el cantante siempre le escribía y le decía “hola Lu, ¿cómo estás?”.

“Me comienza a dar como un desesperito. ¿Me está importando que no me habló hoy? Algo está pasando aquí Luisita, algo está pasando”, contó la también empresaria y dueña del restaurante Rancho MX, ubicado en el municipio de Cajicá.

El segundo hijo de la pareja se llamará Domenic y nacerá, probablemente, en octubre de este año. - Foto: captura de video

En ese momento, decide llamar a una de sus mejores amigas para comentarle sobre sus sentimientos y la ausencia de Pipe Bueno durante ese día. A lo que ella le respondió: “usted es la única persona que no se ha dado cuenta que le importa”.

“En ese momento que no me habló me di cuenta que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía ¿por qué me va a gustar este man?”, confesó Luisa Fernanda W.

Un día después, Pipe Bueno “apareció” y comenzó a darle explicaciones de su ausencia por voluntad propia. “Para autoprotegerme ya me había dicho a mí misma: cálmate, si el man te quiere dar una explicación, muy bien, pero tu no necesitas esa explicación. Si ya aceptaste que el man te gusta, vívelo, respira, tampoco le demuestres que te gusta, deja que fluya, no te estreses”, relató.

El noviazgo entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzó en octubre de 2019, ocho meses después de la trágica muerte de Legarda, su anterior pareja. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W también recordó que cuando comenzó a tener mucha cercanía con Pipe Bueno hubo mucha polémica a su alrededor, pues hacía unos pocos meses había fallecido su anterior pareja (Legarda). “En ese momento, nosotros dos ni siquiera sabíamos que estaba pasando entre los dos. Para él y para mí en ese momento sólo nos estábamos conociendo y fluyendo”, aclaró.

Pero fue precisamente esa polémica que se creó llevó a que la pareja tuviera “una complicidad tan bárbara. Nos reíamos de las bobadas que decía la gente y de los memes”. También confesó que, a veces, el tema le afectaba más a ella que a Pipe Bueno.

Igualmente, reveló que para ese entonces hablaban por teléfono durante horas, incluso, el cantante viajaba de Bogotá a Medellín para hablar con ella y consolarla cuando se sentía “muy frustrada”. “Fue un apoyo muy bonito para mí en ese momento”, dijo Luisa Fernanda W a través de su cuenta de Tik Tok.

En ese momento, decidió hacer un alto porque no estaba segura de querer avanzar con ese sentimiento que estaba naciendo hacia el que ahora es el papá de sus dos hijos. “Yo veía que eso avanzaba y avanzaba, y cada vez más rápido. Yo decía, Diosito si esto no es para mí aléjame, pero más me acercaba”, afirmó.

Por eso, tomó la decisión de no aceptarle nuevas invitaciones a Pipe Bueno hasta que un día él la visitó en su casa y tuvieron una conversación “super profunda” y pensó que la mejor decisión no era parar algo que estaba fluyendo. “Ahí fue cuando tomé la decisión de soltar y de no importarme lo que otros opinaran, sino vivir mis sentimientos y ya”, contó.

Luisa Fernanda W aseguró que el noviazgo comenzó, oficialmente, en octubre de 2019, ocho meses después de la trágica muerte de Legarda, que, confidencialmente, ocurrió el mismo día en el que Pipe Bueno cumple años: el 7 de febrero.