Luisa Fernanda W se sinceró y habló de los fuertes síntomas que ha sentido en su embarazo

Una de las celebridades colombianas que se ha mantenido en el ojo público es la creadora de contenido Luisa Fernanda W. Hace poco, la influencer reveló que tendrá un segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno.

En 2020 la antioqueña dio a luz a Máximo, su primogénito, y el martes 21 de junio conoció que su segundo bebé también será un niño y, por lo que ha publicado, el nombre que tendrá el pequeño sería el de Dominic.

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, Luisa Fernanda W ha compartido detalles de su vida personal y profesional, suele ser tendencia en los escenarios digitales e interactúa de manera constante con los cibernautas.

Es por ello que, en una de sus más recientes apariciones frente a la cámara de su teléfono celular, la mujer de 28 años contó uno que otro detalle sobre la etapa de gestación que se encuentra experimentando.

Recostada y un poco desalentada, la influenciadora le contó a sus seguidores que tiene planeado grabar nuevo contenido, pero los síntomas de embarazo no la están dejando hacer nada.

“Les quiero grabar un tutorial de maquillaje, y claramente no me ha maquillado, pero tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas”, manifestó W.

Sumado a esto, la paisa agregó que no se ha podido parar de la cama y grabar contenido de maquillaje con productos cremosos

“Necesito que se me quiten estas náuseas”, señaló la influencer mientras da a conocer que su actual embarazo es muy distinto a lo que vivió cuando Máximo se encontraba en su vientre.

“Qué embarazos tan distintos el del Máximo y el de Dominic, estaba teniendo mejora pero nuevamente recaí”, dijo en las últimas horas la también emprendedora, que tiene un restaurante temático a las afueras de Bogotá.

A continuación, la recopilación de historias de Instagram en donde Luisa da su testimonio sobre los síntomas de embarazo:

¿Le fue infiel a Legarda con Pipe Bueno?

En febrero de 2019, Fabio Legarda falleció tras ser víctima de una bala perdida en Medellín, lo que conmocionó a sus fanáticos y a Luisa Fernanda W, su pareja y a quien conoció por haber participado en el programa culinario MasterChef Celebrity.

Tras guardar luto, pasaron un par de meses y la influencer confirmó su noviazgo con el cantante de rancheras Pipe Bueno. En ese momento, hubo quienes los tacharon como indolentes, en especial a la creadora de contenido, pues varios cibernautas no estaban de acuerdo con que Luisa se enamorara “tan pronto”.

La influenciadora antioqueña se sumó a las dinámicas de Instagram, entre las más recientes, la de preguntas anónimas.

Es así como Luisa Fernanda W abordó el tema y decidió abrir su corazón: “Lo más loco que hemos hecho Pipe y yo ahora fue enamorarnos en un punto de nuestras vidas donde ni él ni yo pensábamos volver a enamorarnos, o por lo menos no por ese tiempo”.

La joven añadió: “Nos enamoramos y después hicimos algo más loco, seguimos nuestros sentimientos sin importar los prejuicios y críticas de algunas personas, después de todo eso empezamos a formar una familia, entonces cosas locas hemos hecho muchas hasta ahora”.

De manera conjunta, aprovechó para hablar acerca de los rumores que aún, en algunos usuarios, permanecen sobre una infidelidad hacia Legarda.

Respecto a este tema, la influencer consignó: “De algo sí estamos seguros y es que jamás traicionamos a alguien, o le fuimos infieles o pasamos por encima de alguien para construir nuestra relación, éramos dos solteros sin rumbo. Simplemente, Dios nos dio la oportunidad de volver a amar y bueno, ya vamos por nuestro segundo hijo”, precisó W.