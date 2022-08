El conmovedor mensaje sobre la maternidad que compartió Luisa Fernanda W

Luis Fernanda W es uno de los personajes más populares de la farándula colombiana. La influencer y empresaria cuenta con una comunidad de más de 17,6 millones de seguidores en Instagram y continuamente comparte todo tipo de contenido para interactuar con sus fanáticos.

Recientemente, la influencer publicó un conmovedor video en que se refirió a la maternidad, faceta que ha vivido de primera mano junto a Máximo, su hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno. Además, la pareja está a la espera del nacimiento de Domenic, su segundo retoño.

“No hay límite para lo que nosotras como mujeres podemos lograr”, expresó Luisa Fernanda W durante los primeros segundos del reel que compartió en su perfil oficial de Instagram.

“La maternidad perfecta no existe, tenemos el derecho de vivir nuestra maternidad tranquilamente, sin ser juzgadas. Como madres, siempre queremos entregar lo mejor a nuestros hijos”, destacó la creadora de contenido.

Finalmente, la celebridad de redes sociales manifestó que “el amor de una madre diseña las mejores cosas de la vida”, por eso puntualizó que su propósito es ser feliz para hacer feliz a su hijo.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 114.000 ‘Me gusta’ y ha recibido centenares de comentarios.

“Hermosa. Nuestros hijos son la mayor bendición”; “Me encantan”; “Son una familia maravillosa. Has hecho un gran trabajo. @luisafernandaw @pipebueno han dado lo mejor de sí para crear una familia ejemplar. Que Dios los bendiga”; “Esa personalidad de Máximo es tan brutal. Un niño muy inteligente y hermoso”; “Máximo es tan feliz contigo porque sabe en su pequeñito corazón y cabecita lo mucho que trabajas para darle lo mejor y que tenga la mejor infancia y los mejores recuerdos”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Los elogios continuaron y cientos de internautas expresaron sus elogios en relación con el papel que tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno han desempeñado con su hijo Máximo.

“Solo quiero decirte que eres la mejor mamá. Aplausos para la labor de las mamis que es tan maravillosa. Domenic y Máximo son muy afortunados al tenerte. Día a día das todo para que ellos sean muy felices y tengan todo lo mejor. Eres de admirar, los amo”, escribió otro internauta.

¿Y Luisa Fernanda W? Pipe Bueno besó a una fanática en la boca en pleno concierto

Pipe Bueno es uno de los cantantes del género popular con más éxito por sus presentaciones en vivo, pero en una de ellas el intérprete de canciones como Guaro, Recostada en la cama, Te hubieras ido antes y Te parece poco, entre otras, tuvo un momento que ha generado muchos comentarios.

En redes sociales circula un video del cantante en una de sus actuaciones en vivo, en el que sube a la tarima a una de sus seguidores y se da un beso con ella.

La publicación de cuentas con información de la farándula como @rechismes, despertó la reacción de los cibernautas. Para unos, este tipo de acciones de los artistas son normales, para otros, esto es una ofensa a su pareja, la influenciadora Luisa Fernanda W.

“Tan vendido el marketing es cosa seria”. “Que hará entonces cuándo nadie lo está viendo, que peligritooo”. “Ese como que en cada concierto que hace se besa a sus fans. Eso ya no es raro. He estado en varios conciertos de él y siempre hace lo mismo, se vuelve harto”. “Qué mal, creo que uno no puede rebajarse de esta manera solo por show. “Nooooooo. Por más famoso que sea, de Luisa (Fernanda W) no aceptaría algo así”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Los cantantes de música popular han dejado en algunas ocasiones que sus fanáticos suban a la tarima para expresar su admiración, pero el beso de Pipe Bueno con la seguidora ha generado reacciones, particularmente por su relación con Luis Fernanda W, con quien tiene a su hijo Máximo y esperan a su segundo bebé.