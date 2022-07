No le pasan una: Luisa Fernanda W responde a críticas por video en el que mostró cómo barre

Luisa Fernanda W sigue situada como una de las influenciadoras colombianas más reconocidas y comentadas de las redes sociales, debido a su amplia trayectoria en estos escenarios digitales. Poco a poco ha cautivado a millones de personas con sus contenidos y los productos que lanza al mercado con Divva, su marca de belleza.

En medio del auge que tuvo la noticia de su segundo hijo, del cual ya se conoce el nombre, la atención de los curiosos se posó en las constantes publicaciones que realiza la empresaria en su cuenta oficial de Instagram. La paisa ha marcado una huella con sus recursivas y distintivas ideas, en las cuales da opciones inusuales de outfits para actividades de la vida diaria.

Según quedó plasmado recientemente, la colombiana recibió la petición de una seguidora para que recreara un look perfecto para hacer la limpieza de la casa, incluyendo los utensilios que se requerían para eso. Luisa Fernanda no dudó en asumir esta opción y mostrar la sensualidad y creatividad al momento de barrer su casa.

De acuerdo con las imágenes en la cuenta oficial de Instagram de la youtuber, la idea se basó en un enterizo negro de pantalón bota campana, el cual poseía un pequeño top y varias cadenas que rodeaban el vientre de la joven. Una vez aparece frente a la cámara, estira la mano y toma una escoba, barriendo de lado a lado lo que sería la entrada a su hogar.

“Ven y pruébame y verás de lo que soy capaz. Empiezo mi semana con actitud. Pongámonos gafas para agregarle más drama”, escribió la influencer en el post, donde también mencionó lo positivo de hacer todo con buena actitud, sin importar si se trataba de barrer.

Ante esta publicación, un usuario de la red social comentó la idea que plasmó la empresaria en su contenido, afirmando que no creía que ella fuera a barrer alguna vez.

“Sí claro, usted va a barrer”, escribió la persona, a lo que la paisa respondió de forma contundente.

“Para que veas que sí. Soy súper ordenada con TODO y quienes me conocen son testigos de que sí barro, sí trapeo y sí lavo!!! Entonces no hablé por hablar. Igual y si no lo hiciera, eso tampoco es problema de nadie”, dijo en un comentario.

Las reacciones y opiniones de los curiosos no se hicieron esperar, quienes apoyaron las palabras que dio sobre las actividades de la casa. De igual forma, otras personas la criticaron, asegurando que “ahora era muy creída y se sentía como la primera dama”.

Luisa Fernanda W reveló quién es el verdadero amor de su vida

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una dinámica de preguntas y respuestas a través de historias de Instagram, la creadora de contenido aprovechó para hablar de un tema relacionado con lo sentimental. La paisa indicó dijo que su respuesta sería “la más romántica del mundo” ante la pregunta de si “sentía que encontraba el verdadero amor en Pipe Bueno”.

Así las cosas, la joven emprendedora, y dueña del restaurante temático llamado Rancho MX, manifestó: “Yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a Pipe, pero el verdadero amor yo lo encuentro en Dios. Para mí, ese es el verdadero amor”, precisó Luisa Fernanda W.

Según las declaraciones de la antioqueña, Dios le ha permitido construir sus sueños y edificarse como persona.

Asimismo, la influenciadora, contó experiencias del pasado: “Yo antes era de las que decía: encuentro el amor de mi vida en tal persona…El amor de la vida de uno, siempre, aparte de ser uno mismo, es Dios en primer lugar. Entonces, ténganlo presente”, concluyó.