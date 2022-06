Luisa Fernanda W respondió a seguidor que la cuestionó por “embarazarse tan rápido”

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las protagonistas de distintas noticias en los medios nacionales, debido a los nuevos acontecimientos que llegan a su vida con el pasar del tiempo. La mujer, junto a su pareja sentimental, Pipe Bueno, se preparan para recibir a su segundo hijo, fruto de su amorosa relación.

Recientemente, en medio de los acontecimientos que han surgido sobre este nuevo bebé que llegará a su vida, la creadora de contenido se ha mostrado animada a interactuar con sus fieles seguidores de las plataformas digitales, revelando detalles personales y respondiendo inquietudes relacionadas con su privacidad.

De acuerdo con lo que quedó registrado a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer abrió la puerta de nuevo para una dinámica de preguntas, donde ella estaría hablando de su actualidad en familia. La celebridad aprovechó y habló de este momento que atraviesa, el cual la tiene llena de felicidad.

Según quedó plasmado en la historia del perfil, una persona le quiso preguntar a Luisa Fernanda por qué había tomado la decisión de “embarazarse” tan rápido, teniendo en cuenta que su primogénito, Máximo, hasta ahora era un pequeño niño. La colombiana explicó parte de su pensamiento sobre su segundo bebé en un video y dio razones de la emoción que llevaba.

“¿Por qué decidiste tener otro hijo tan rápido, estando Máximo aún pequeñito?”, preguntó la persona en la casilla de interrogantes que habilitó.

La paisa fue clara al indicar que para ella todo se dio en el momento indicado, ya que no había estado buscando tener a su segundo hijo tan rápido. No obstante, le alegra la situación de poder criar a sus bebés juntos, con un proceso similar y no tan distante como se pensó en alguna circunstancia.

“Bueno, ¿rápido para quién? Si es rápido para ti, obviamente es súper respetable. Para mí simplemente se dio en el tiempo de Dios perfecto, de hecho, para mí el tiempo es tan raro”, dijo la empresaria en el clip, iniciando su respuesta.

“Yo opino que el tiempo pasa tan rápido que, la verdad, yo siempre intento de vivir el aquí y el ahora. Si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguido con Máximo, me parece espectacular y me encanta la idea”, agregó a su idea, enfocándose en que no le ha disgustado para nada que su segundo hijo llegara tan rápido a su vida.

De igual manera, la celebridad fue clara en lo animada que estaba de poder darle vida a otro bebé en este momento, ya que consideraba que sería un proceso bonito y divertido de ver, teniendo en cuenta que Máximo compartirá y crecerá con su hermanito casi al mismo tiempo.

“Saben, me encanta la idea de criarlos junticos, que desde bebés entiendan esa hermandad, eso será todo un proceso. Me encanta la idea de que los dos crezcan juntos”, finalizó la pregunta.

Luisa Fernanda W, que relató cómo se enamoró de Pipe Bueno, compartió con sus fans de redes sociales, en especial de Instagram, la revelación de sexo del segundo bebé. Muchas apuestas apuntaban a que la pareja de artistas tendría una niña, pero el resultado de la ecografía arrojó que vendría otro varón a la vida.

La creadora de contenido siempre se mantuvo en la línea de que sentía una “energía masculina” en su interior, por lo que le apostó a que tendría otro niño en su familia. Ambos famosos disfrutaron de la noticia con sus allegados, amigos y familiares en Rancho MX, el negocio que ambos montaron a las afueras de Bogotá.

Por el momento queda esperar cómo será el proceso materno de la joven, quien está a meses de dar a luz a su segundo niño, llamado Domenic.