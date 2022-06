Luisa Fernanda W contó lo que hará luego del nacimiento de su segundo bebé

Luisa Fernanda W está esperando la llegada de su segundo bebé con el cantante de música popular Pipe Bueno. Hace unos días la pareja dio a conocer que será otro niño y se llamará Domenic, pero la influenciadora ya piensa en los proyectos en los que se dedicará luego del nacimiento de su hijo.

La empresaria está muy activa respondiendo preguntas y comentarios que le hacen sus seguidores en Instagram. En esta oportunidad un cibernauta le dijo a Luisa Fernanda W que le gustaría verla actuando en una película.

“Cierto. Voy a tener a mi segundo bebé y me voy a poner a hacer casting, a prepararme y estudiar para actuar en alguna película o serie”, fue la respuesta de Luisa W al mensaje de su seguidor.

La empresaria también añadió lo que le gustaría hacer en una producción cinematográfica. “Pero por favor, necesito un papel de villana, ese es el papel de mis sueños. O de protagonista. Me tengo que preparar mucho”, dijo la creadora de contenido digital.

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, Luisa Fernanda W ha compartido más detalles de su vida personal y profesional, los cuales suelen ser tendencia en los escenarios digitales e interactúa de manera constante con los cibernautas.

En una de sus más recientes apariciones frente a la cámara de su teléfono celular, la mujer de 28 años contó uno que otro detalle sobre la etapa de gestación que se encuentra experimentando.

Recostada y un poco desalentada, la influenciadora le contó a sus seguidores que tiene planeado grabar nuevo contenido, pero los síntomas de embarazo no la están dejando hacer nada.

“Les quiero grabar un tutorial de maquillaje, y claramente no me ha maquillado, pero tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas”, manifestó W.

Sumado a esto, la paisa agregó que no se ha podido levantar de la cama y grabar contenido de maquillaje con productos cremosos.

“Necesito que se me quiten estas náuseas”, señaló la influencer mientras da a conocer que su actual embarazo es muy distinto a lo que vivió cuando Máximo se encontraba en su vientre.

“Qué embarazos tan distintos el del Máximo y el de Dominic, estaba teniendo mejora pero nuevamente recaí”, dijo en las últimas horas la también emprendedora, que tiene un restaurante temático a las afueras de Bogotá.

A esto se dedicaba Luisa Fernanda W antes de ser famosa

La creadora de contenido digital respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram, una de ellas fue sobre los ingresos que percibe para comprar tantas cosas.

Luisa contestó señalando que todo lo que tiene se debe al esfuerzo, empezando desde cero. “Yo fui empleada, yo también fui empleada. Si quieren que les cuente yo en que he trabajado, antes de que todas estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de tener mi marca, antes de tener mi negocio por redes sociales, yo fui empleada”.

La antioqueña indicó que ella aprendió “siendo empleada” y destacó una de sus hábitos para tener dinero. “Para darme gusto hoy en día, me toca ahorrar, si me quiero dar gusto, me toca ahorrar. Tengo mi negocio, genero ingresos por redes sociales, gracias a Dios y a mi esfuerzo, pero no crean que ha sido fácil”.

Luisa Fernanda W destacó que ser empleado es una escuela maravillosa para ir aprendiendo muchos aspectos: “Después uno poco a poco va escalando, pero también está en tu visión y en tu disciplina. Yo estoy acá gracias a mi disciplina”.

La influenciadora narró los trabajos por los que pasó antes de tener éxito en redes sociales. “Trabajé en almacenes, administré una peluquería”, afirmó Luisa W a sus seguidores.