“Jamás traicionamos a alguien”: Luisa W habló sobre su relación con Pipe Bueno

Luego de dar a conocer que su segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno será un niño, y se llamará Domenic, la influenciadora Luis Fernanda W respondió algunos mensajes que le enviaron sus seguidores a su cuenta de Instagram.

Varios de esos mensajes fueron para felicitarla por la noticia del sexo de su segundo hijo, pero otros aprovecharon para hacerle algunas preguntas. ¿Qué es lo más loco que hiciste con Pipe (Bueno)?, fue uno de los interrogantes de los cibernautas.

“Lo más loco que hemos hecho Pipe y yo ahora fue enamorarnos en un punto de nuestras vidas donde ni él ni yo pensábamos volver a enamorarnos, o por lo menos no por ese tiempo. Pero nos enamoramos y después hicimos algo más loco, seguimos nuestros sentimientos sin importar los prejuicios y críticas de algunas personas después de todo eso y empezamos a formar una familia, entonces cosas locas hemos hecho muchas hasta ahora”, respondió Luisa Fernanda W.

La influenciadora también aprovechó para despejar dudas sobre una posible infidelidad con Pipe Bueno a su expareja, el cantante Legarda, quien falleció en febrero de 2019.

“Pero de algo sí estamos seguros y es que jamás traicionamos a alguien, o le fuimos infieles o pasamos por encima de alguien para construir nuestra relación, éramos dos solteros sin rumbo. Simplemente Dios nos dio la oportunidad de volver a amar y bueno ya vamos para nuestro segundo hijo”.

La vida de los influenciadores y famosos siempre es visible para sus seguidores y en muchas ocasiones esta parece perfecta, pero Luisa W aclaró que tiene dificultades en su relación con Pipe Bueno, como todas las parejas. “Solo les digo que no hay historias de amor perfectas, ni relaciones perfectas, pero cuando hay amor real sobrepasas muchos obstáculos para construir, jamás será fácil porque sí o sí tendrás a muchas personas de acuerdo o desacuerdo; tú solo sigue tu corazón, igual y estamos en este mundo de paso, tú solo disfruta de lo que te hace feliz”.

Luisa Fernanda W está en constante interacción con los cerca de 17,4 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram y además aprovecha la dinámica de preguntas y respuestas para conversar con los cibernautas que están pendientes de sus publicaciones.

La también empresaria comentó sobre lo que hacía antes de ser una de las influenciadoras más famosas de Colombia, y todo lo que hizo para lograr el éxito que tiene en redes sociales.

“Yo fui empleada, yo también fui empleada. Si quieren que les cuente yo en qué he trabajado; antes de que todas estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de tener mi marca, antes de tener mi negocio por redes sociales, yo fui empleada”, señaló Luisa Fernanda.

La antioqueña indicó que ella aprendió “siendo empleada” y destacó uno de sus hábitos para tener dinero. “Para darme gusto hoy en día, me toca ahorrar, si me quiero dar gusto, me toca ahorrar. Tengo mi negocio, genero ingresos por redes sociales, gracias a Dios y a mi esfuerzo, pero no crean que ha sido fácil”.

La influenciadora les contó a sus seguidores los trabajos por los que pasó antes de dedicarse a la creación de contenidos digitales. Trabajé en almacenes, administré una peluquería”, afirmó Luisa, quien se comprometió a contarles a sus seguidores más detalles sobre estos trabajos.

Luisa Fernanda W destacó que ser empleado es una escuela maravillosa para ir aprendiendo muchos aspectos de la vida laboral y empresarial. “Después uno poco a poco va escalando, pero también está en tu visión y en tu disciplina. Yo estoy acá gracias a mi disciplina”.