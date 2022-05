Luisa Fernanda W se destapó y reveló qué hará si Petro gana; afirmó que “se jodieron”

Luisa Fernanda W, que es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió este viernes 27 de mayo a todos sus seguidores y compartió una pequeña parodia sobre Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Mediante las historias de Instagram, la creadora de contenidos intentó bajarle un poco el tono a la coyuntura que vive el país y aseguró que no se trata de un tema personal. Asimismo, indicó que hablar de política es bastante controversial.

La antioqueña entregó, eso sí, su opinión con respecto a la supuesta salida del país de muchos empresarios colombianos si Petro gana la Presidencia de la República y reveló que hará en caso de que esto pase.

“No es nada personal, es solo humor. Me preguntan: ¿si Petro gana, yo me voy del país? La respuesta es no. Sea cual sea el presidente, siempre voy a trabajar fuerte para salir adelante. Yo me iría de aquí porque me salió algo en otro país, un trabajo importante”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Sea cual sea el presidente, siempre voy a buscar salir adelante. Los que creían que yo me iba, se jodieron. Dejemos esos temas políticos aparte, que ese no es mi fuerte en las redes sociales”.

Luisa Fernanda W aprovechó el momento para defender a los empresarios y señaló que no entiende por qué últimamente muchos colombianos les han cogido tanta rabia.

“¡Diosito! Hay tantos empresarios que tienen historias tan lindas, que han empezado desde abajo. Tú también podrías ser un empresario. Hay gente tan buena, emprendedora en todo sentido, que busca siempre el crecimiento de otras personas. No entiendo por qué el odio”, precisó.

Cabe recordar que la influenciadora colombiana tiene actualmente varios negocios en el país, incluida una marca de productos de belleza y el restaurante Rancho MX, del cual es dueña junto a Pipe Bueno.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenidos habla de temas políticos en su cuenta personal de Instagram, ya que hace algunos días hizo una encuesta sobre los cuatro candidatos presidenciales que más aceptación tienen.

En este pequeño sondeo, Rodolfo Hernández se quedó con el triunfo y obtuvo el 46 % de los votos, seguido por Gustavo Petro con el 36 %. Por su parte, Federico Gutiérrez terminó en el tercer lugar con el 16 %.

“Yo les quiero dar un mensaje y es que votemos a conciencia. Yo por qué me voy a poner en contra de un candidato si ni siquiera sé cuál es su plan de gobierno. Entonces qué hice. Leí el plan de gobierno de todos y concluí por quién quiero votar”, sentenció la antioqueña.

Luisa Fernanda W no ocultó su preocupación por la situación actual de Colombia y dejó claro que la única forma para escoger un candidato el próximo 29 de mayo es leer lo que quiere hacer cuando ocupe el puesto en la Casa de Nariño.

“Les cuento que estoy preocupada por el futuro de mi país, pero vote por el que usted quiera. No nos dejemos lavar el cerebro de nadie”, concluyó la reconocida influenciadora.