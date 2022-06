¿Niño o niña? Pipe Bueno y Luisa W asistieron a ecografía para conocer el sexo de su bebé

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una de las parejas de celebridades colombianas que se roba la atención de sus fanáticos y seguidores en las redes sociales. Desde hace unas semanas confirmaron su embarazo y sorprendieron a toda su fanaticada.

De hecho, desde entonces la influenciadora ha estado contando sus cambios hormonales, emocionales, entre otras cosas propias del embarazo. Una duda que tenían todos los seguidores era el sexo del bebé, cosa que no se había despejado, pues W aseguró en videos pasados que todavía no sabían.

Sin embargo, el pasado 16 de junio la pareja se realizó una ecografía en la que se descubre el sexo del bebé. En un video, Luisa Fernanda mostró que se encontraba en la ecografía y se escucha que el médico asegura que ya se puede ver el sexo del bebé de la pareja.

Muy emocionada la influenciadora que está en la camilla está grabando el momento y le pregunta a Bueno si ve el rostro de su hijo. “Esa carita tan bonita ¿Sí la ve?” le preguntó la influencer a su pareja Pipe Bueno, quien estaba también en la sala.

Sin embargo, cuando el médico asegura que ya sabe el sexo del bebé, no se dice, pues se conoció que la idea de la pareja es que se haga una fiesta de revelación de sexo. Frente a la noticia, la influenciadora solo atina a decir “qué ansiedad”.

En ese sentido, se espera que en los próximos días se conozca el sexo del segundo hijo de la pareja.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno resuelven dudas de sus seguidores:

Un cibernauta les preguntó si estaban “relajados”, a lo que la influenciadora antioqueña respondió que sí, pero eso depende de la situación. Luego, alguien cuestionó si consienten a su hijo, Máximo.

“Somos los más consentidores, es el bebé de la casa y todo el tiempo somos embobados con él”, mencionó Luisa Fernanda W.

Seguidas las preguntas, el turno le correspondió al también actor de telenovelas, ya que un cibernauta lo interrogó sobre si él le decía “te amo” a su compañera sentimental. De inmediato, Pipe Bueno dijo: “Lo que pasa es que ustedes no nos están viendo 24 horas al día y por eso no lo escuchan”. Acto seguido, procedió a darle un beso. “Me lo dice todos los días”, agregó la creadora de contenido.

En cuanto al tema de quién de los dos es más condescendiente, en términos populares ‘alcahueta’, Luisa dijo que ella es la mamá que cede, porque Pipe es un padre “meticuloso”. Asimismo, abordaron el tema pasional y manifestaron que son una pareja cariñosa. Por otro lado, explicaron que Luisa es divertida y a Pipe le gusta que lo graben.

En la misma lista de interrogantes, la dupla habló de la sencillez. La antioqueña dijo ser una mujer sencilla pero vanidosa. A su vez, hicieron énfasis en que han sabido plasmar sus metas juntos, porque son un equipo emprendedor.

“Yo me encontré con una persona muy similar a mí en muchas cosas. ¿En qué sentido? En ese, que somos emprendedores, muchísimo, no nos quedamos quietos. Bueno, ya han visto nuestros proyectos”, recalcó Luisa, quien actualmente tiene un restaurante temático con el artista de música popular.

Una de las características que más se suele cuestionar en el amor es la paciencia, así que un usuario de Instagram escribió: “Pipe tiene menos paciencia”. El cantante de ‘Cupido falló' no lo negó y dijo que “a veces puede pasar eso”, mientras la influencer recalcó que ella es más “relajada”.

Para terminar, Luisa Fernanda W habló del bebé que lleva en su vientre y dijo lo que pasaría si este fuera una niña.

“Hablando en serio, yo me empeliculo. Miren, si yo en este momento estoy embarazada de una niña no sé qué va a ser de mí, porque yo voy a muñequear demasiado; si yo muñequeo conmigo, me encantan todas esas cosas, jugué barbies hasta los 19 años, imagínense yo con una niña”, concluyó la creadora de contenido y puso en manos de Dios el sexo de su bebé.